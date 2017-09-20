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Презентация нарядов для Октоберфеста
Презентация нарядов для Октоберфеста Фото: Felix Hörhager/dpa/picture alliance
ТуризмГермания

Октоберфест в цифрах и фотографиях

Максим Нелюбин

Осенью 2022 года после двухлетней пандемической паузы в Мюнхене вновь пройдет Октоберфест. | 20 фотографий

https://www.dw.com/ru/oktoberfest-v-cifrah-i-fotografiah/a-17919029

Образ типичного немца складывался веками. Более двух столетий свой вклад в создание этого образа и поддержание его на должном уровне вносит ежегодный мюнхенский праздник Октоберфест. Миллионы гостей, пиво рекой, колбаски, цыплята на вертелах, кожаные штаны, один дирндль краше другого… "Малые" Октоберфесты проводятся по всему миру - от Америки до Китая, но мы расскажем о главном и оригинальном - самом большом народном празднике в мире. В 2022 году он откроется 17 сентября и продлится до 3 октября. 

Шествие

Мюнхен
Участники шествия в традиционных костюмахФото: picture-alliance/dpa

Открывается Октоберфест торжественным парадом, главные участники которого - общества и клубы, поддерживающие традиции национальных баварских костюмов (Trachtenvereine), духовые оркестры, а также повозки с пивными бочками. Бочки символически везут к главному месту действия праздника.

Прямой эфир 

Мюнхен
Участники торжественного шествияФото: REUTERS

По городу проходит до десяти тысяч человек в народных костюмах из всех регионов Баварии. Открытие Октоберфеста, конечно же, передается по телевидению в прямом эфире, причем, не только региональным баварским каналом, но и Первым немецком телевидением (ARD) на всю Германию.

Премьера

Литография около 1810 года
Смотр лошадей на первом Октоберфесте в 1810 годуФото: ullstein - Archiv Gerstenberg

Первый Октоберфест состоялся 17 октября 1810 года. Поводом для народного праздника стала свадьба будущего баварского короля Людвига I и принцессы Терезы. На поле под Мюнхеном, которое с тех пор носит имя невесты - Theresienwiese, в честь молодоженов были устроены скачки. Баварское слово "Wiesn" (луг) стало вторым названием Октоберфеста.

За столами - 119 тысяч человек

Мюнхен
Пивной шатер Хакер (Hacker Festzelt)Фото: picture-alliance/dpa

На лугу Терезы устанавливают 14 больших пивных павильонов-шатров, каждый из которых может вместить несколько тысяч посетителей. Самый большой из них рассчитан на 10 тысяч человек. Ставят также более двух десятков малых павильонов: пивных, кафе и закусочных - до 500 человек. Общее количество мест за столами Октоберфеста составляет около 120 тысяч.

Тяжелая атлетика

Мюнхен
В каждой кружке - литр пиваФото: picture-alliance/dpa

10-12-14… Кельнерши на Октоберфесте ухитряются переносить за раз неподъемное, с точки зрения нетренированных граждан, количество тяжелых пивных кружек. В каждой - литр пива, да и сама кружка из толстого стекла весит порядочно. На празднике работают, в общей сложности, около 13 тысяч официантов, барменов, поваров и другой обслуживающий персонал. Каждый официант проходит за смену, в среднем, около 10 километров. В рабочие дни недели он разносит около 100 литровых кружек пива, в выходные дни - до 300 кружек. Плюс другие напитки и разные блюда вроде жареных цыплят и колбасок.

O'zapft is! 

Мюнхен
Церемония открытия первой бочкиФото: picture-alliance/dpa

В первый день проходит церемония начала праздника - открытие первой бочки. По традиции эту почетную обязанность выполняет бургомистр Мюнхена. Он должен с помощью деревянного молотка вогнать в бочку кран. Обычно для этого требуется два-три удара. Подняв первую кружку, бургомистр призывает: "O'zapft is!", то есть "Налито!" - конечно же, на баварском диалекте.

Почем пиво?

Мюнхен
Во время церемонии открытия праздникаФото: Reuters

Согласно данным организаторов праздника, в 2019 году цена литровой кружки пива (Maß Bier) на мюнхенском Октоберфесте составила в среднем 11,5 евро. Много пива утекло с тех времен, когда (в 1971 году) литр стоил 2,95 марки ФРГ. И даже в 2002 году за кружку платили 6,8 евро. В 2022 году разброс цен составит от 12,60 до 13,80 евро.

Мучает жажда

Мюнхен
Посетители пивного праздника в традиционных баварских костюмахФото: dapd

Специально для Октоберфеста в Мюнхене варят около 7 миллионов литров пива. В 1980 году гости праздника за две недели выпили 3,8 миллиона литровых кружек, в последние годы перед началом пандемии - около 7,5 миллиона.

Спят усталые

Мюнхен
Отдыхающие посетители пивного праздникаФото: picture-alliance/dpa

К сожалению, не все посетители могут правильно оценить возможности своего организма. В лучшем случае, им приходится мирно отсыпаться на газонах, но бывает и хуже. Сюжеты о нелегкой работе санитаров, охранников и полиции на Октоберфесте давно стали обязательной частью телевизионных репортажей во время праздника и после его окончания.

Бюро находок 

Мюнхен
Посетитель праздника разговаривает по мобильному телефонуФото: picture-alliance/dpa

Чем больше людей, тем больше потерь. Во время праздника в бюро находок на Октоберфесте сдают несколько тысяч вещей, в один из праздников последних лет - более четырех тысяч. Среди них - 1300 удостоверений, 620 предметов одежды, 600 кошельков, 520 мобильных телефонов. Каждую четвертную находку удалось возвратить хозяйке или хозяину.

Гастрономические итоги 

Мюнхен
Бык на вертелеФото: picture-alliance/dpa

Каждый год гости Октоберфеста съедают 120-130 быков и 50-60 телят, приготовленных на вертеле. Свиных колбасок - около 350 тысяч, жареных цыплят - вдвое больше, рулек - около 80 тысяч. Цифры из года в год меняются, но впечатляющие масштабы остаются.

В ногу со временем 

Мюнхен
Веганское блюдо на Октоберфесте - слева, справа - половина цыпленка Фото: picture-alliance/dpa

Октоберфест - это не только море пива и горы мяса. Праздник идет в ногу со временем, не ограничиваясь традиционными свиными рульками. Несколько лет назад в меню здесь появились блюда, приготовленные по правилам веганской кухни. Согласно данным исследования Институт Алленсбаха, количество людей, отказывающихся от продуктов животного происхождения в Германии, в 2022 году уже превысило 1,5 миллиона человек.

Модный дирндль

Цугшпитце
Презентация нарядов для Октоберфеста на вершине горы Цугшпитце в 2016 году Фото: picture-alliance/dpa/F. Hörhager

В последние годы всё больше и больше гостей приходят на Октоберфест в традиционных баварских костюмах. Мужчины надевают знаменитые кожаные шорты, женщины - дирндль. Многие народные женские платья шьют по классическим образцам, но с учетом актуальной моды.

Время работы 

Мюнхен
Октоберфест вечеромФото: Getty Images

В больших пивных шатрах по рабочим дням пиво разливают с десяти утра и до половины одиннадцатого вечера, а в выходные страдающих пивной жаждой гостей праздника начинают обслуживать на час раньше. В 23:30 на лугу Терезы все закрывается, а самые стойкие посетители перемещаются в обычные мюнхенские пивные, кабачки и рестораны.

Сувенирные кружки

Мюнхен
Сувенирная кружка Октоберфеста 2022 годаФото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Каждый год организаторы Октоберфеста выпускают специальные памятные кружки с новыми эмблемами - стеклянные и глиняные, с крышками или без них.

Пряничный орден 

Мюнхен
Пряничное сердце 2016 годаФото: picture-alliance/dpa/S.Hoppe

Типичными подарками на такого рода немецких праздниках являются большие пряники (Lebkuchen) с разными надписями: романтическими, шуточными, просто забавными или стандартными.

Гулянья 1896 года

Почтовая карточка 1896 года
Открытка с Октоберфеста 1896 годаФото: ullstein bild - Zangl

Какие народные гулянья без аттракционов! Как видно на этой старой открытке с Октоберфеста 1896 года, карусели уже тогда пользовались в Мюнхене большим спросом. Если присмотреться, то помимо тира на переднем плане, здесь можно найти шатры с "Гигантским ребенком", "Людоедом" и "Морским чудовищем", а также купить турецкий мед.

Аттракционы

Мюнхен
Американские горки и колокольни мюнхенского собора ФрауэнкирхеФото: Getty Images

Классические американские горки, качели и карусели продолжают пользоваться популярностью, но людоедами и прочими чудовищами в наши времена уже никого не удивишь. Впрочем, куда приятнее вместо них просто взглянуть на Мюнхен с большого колеса обозрения или с высоты американской горки.

Рекорд

Мюнхен
Качели на ОктоберфестеФото: picture-alliance/dpa

В последние годы до начала пандемии число посетителей Октоберфеста составляет около 5,6 - 6,5 миллионов человек. Рекордным стал 1985 год, когда Октоберфест посетило более семи миллионов человек. В 2020 и 2021 годах традиционный праздник пришлось отменить из-за коронавирусных ограничений.

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Блохи для Октоберфеста

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