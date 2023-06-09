Ночная атака БПЛА: в Одесской области погибли три человека

На 472-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 10 июня (время московское).

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В Херсонской области снижается уровень воды после затопления, произошедшего из-за разрушения плотины Каховской ГЭС. По состоянию на вечер 9 июня уровень воды составляет 5 метров. Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александра Прокудина. Всего в регионе затоплено 35 населенных пунктов, в воде находятся более 3700 домов. "Однако вода отступает. Если утром средний показатель уровня воды достигал 5 метров 38 сантиметров, то к вечеру он снизился до 5 метров. В Херсоне вода отошла до отметки 5 метров 8 сантиметров, что на 60 сантиметров ниже максимального уровня", - заявил Прокудин.

В результате атаки российских беспилотников на Одесскую область погибли три человека

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Во время российской атаки беспилотниками на Одесскую область силами ПВО ВСУ уничтожены все дроны Shahed-131/136, сообщает оперативное командование "Юг" . В результате падения обломков произошел пожар, по предварительной информации, погибли три человека, более 10 получили ранения. Взрывной волной повреждены несколько жилых домов, говорится в сообщении. Информация о пострадавших уточняется.

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За минувшие сутки российские войска совершили 16 обстрелов Сумской области, всего зафиксировано 133 взрыва, сообщается в Telegram военной администрации региона . Уточняется, что обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Шалыгинская, Новослободская, Великописаревская общины.

Бельгия оказывает гумпомощь пострадавшим регионам Украины

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Бельгийская группа быстрого гуманитарного реагирования B-FAST оказывает экстренную помощь украинскому населению, пострадавшему от наводнения в результате катастрофы на Каховской ГЭС. Как сообщили вечером 9 июня в МИД Бельгии, речь идет о безвозмездной передаче украинской стороне электрогенераторов и оснащения для укрытий - палаток, матрасов, спальных мешков, гигиенических наборов. Указывается, что Киев запросил дополнительную помощь по различным каналам, включая Европейский механизм гражданской защиты. Вся доставка гуманитарной помощи силами B-FAST координируется Европейским Союзом. Стоимость поставленного оборудования и материалов составляет 350 тысяч евро.

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В Одессе в результате атаки российских беспилотников два человека погибли, сообщается в Telegram-канале "Думская". Ранее в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В оперативном командовании "Юг" сообщили, что "в небе над Одесской и Николаевской областями идет боевая работа".

Дмитрий Кулеба: "ООН набрала в рот воды в день теракта"

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба жестко раскритиковал ООН за отсутствие адекватной реакции на катастрофу, произошедшую на Каховской ГЭС. "Я извиняюсь за недипломатический термин, но ООН очень конкретно, буду дипломатом, ошиблась в день, когда случился теракт, - заявил глава украинского МИДа в эфире телемарафона. - Они праздновали День русского языка и набрали в рот воды. Я думаю, что, если бы они набрали в рот днепровской воды, замешанной на машинном масле, крови и с вонью мертвых животных, возможно, они вели бы себя немного иначе. Но поскольку Нью-Йорк далеко и там другая вода, то они умудрились весь день молчать и ничего не делать". При этом Кулеба заметил, что офис ООН в Украине все же организовал небольшую команду в Херсоне для помощи, но и эта реакция, по его словам, была все же неадекватной в масштабах трагедии.

BBC и "Медиазона": Реальные потери россиян могли составить 50 тысяч человек

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Имена 25 218 российских военных, которые погибли на войне в Украине по состоянию на начало июня, удалось установить авторам совместного проекта британской медиакомпании BBC и российского издания "Медиазона" . При этом речь идет лишь о данных, которые журналистам удается проверить по открытым источникам: сообщениям чиновников и СМИ, публикациям родственников погибших в социальных сетях и информации с кладбищ. Указывается, что реальные потери россиян в ходе войны, развязанной Москвой против Украины, могли превысить 50 тысяч человек.

Хроника событий 9 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 июня 00.00 - 13.59 >>>

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