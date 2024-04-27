Обыски в "Гараже" прошли по делу Петра Верзилова

Как сообщили в пресс-службе музея "Коммерсанту", обыск по делу Верзилова проходил около семи часов.

Обыски в музее "Гараж" в Москве проходили по уголовному делу в отношении одного из основателей группы Pussy Riot, бывшего издателя "Медиазоны" Петра Верзилова. Об этом в субботу, 27 апреля, со ссылкой на пресс-службу музея сообщает газета "Коммерсант".

Обыски в "Гараже"

В пятницу, 26 апреля, стало известно, что сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в архивный корпус музея современного искусства "Гараж" в парке Горького и в дом Наркомфина на Новинском бульваре. Telegram-канал "Осторожно, новости" писал, что начальников и кураторов "Гаража" не отпускали и запрещали пользоваться телефонами "до окончания мероприятий". Всего, как пишет "Коммерсант", обыски продлились около семи часов: с 12.00 до 19.00.

Музей современного искусства "Гараж" был основан в 2008 году. Один из его основателей - бизнесмен Роман Абрамович. С февраля 2022 года музей прекратил выставочную деятельность.

Обыски по делу Петра Верзилова

В марте в нескольких городах России прошли массовые обыски у художников и активистов. Как сообщал проект "Сетевые свободы", они вероятно были связаны с уголовным делом против Петра Верзилова, которого обвиняют в госизмене.

Обыски тогда прошли у художницы Катрин Ненашевой и ее подруги Наташи Четверио, участников арт-группы "Явь", художника Саши Блота, участницы проекта "Партия мертвых" Кристины Бубенцовой, участниц группы Pussy Riot Ольги Курачевой и Ольги Пахтусовой и многих других. Кроме того, силовики пришли с обысками к маме Петра Верзилова.

Верзилов говорил, что воюет на стороне ВСУ

Петр Верзилов в интервью Юрию Дудю в октябре 2023 года рассказал, что воюет на стороне Украины в войне против России. Какие именно задачи он выполняет на фронте, Верзилов не уточнил.