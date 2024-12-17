Обвинение просит сроки более пяти лет адвокатам Навального

Обвинение просит сроки более пяти лет адвокатам Навального17 декабря 2024 г.
Прокуратура требует назначить трем адвокатам погибшего оппозиционного политика Алексея Навального реальные сроки более пяти лет. Для Вадима Кобзева обвинение запросило 5 лет и 11 месяцев колонии общего режима, для Алексея Липцера - 5 лет и 10 месяцев колонии, для Игоря Сергунина - 5 лет и 6 месяцев колонии, сообщает во вторник, 17 декабря, "Новая газета".
Прокурор Андрей Катков также попросил суд запретить обвиняемым оказывать юридические услуги в течение 5 лет, отмечается далее.
Процесс против адвокатов Навального, обвиняемых в участии в деятельности экстремистского сообщества, проходит с середины сентября в Петушинском районном суде Владимирской области в закрытом режиме. Один из них - Игорь Сергунин - признал свою вину и дал показания, Кобзев и Липцер настаивают на своей невиновности.
Дело против адвокатов Навального
Бывшие адвокаты Алексея Навального Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин находятся в СИЗО по обвинению в "участии в экстремистском сообществе" с 13 октября 2023 года. По версии следствия, адвокаты Навального, используя свой статус, передавали письма политика из колонии его соратникам, обеспечивая тем самым "регулярную передачу информации между руководителями и участниками экстремистского сообщества".
В июне всех трех фигурантов перевели из московского изолятора в СИЗО-1 Владимира, а материалы дела отправили в Петушинский райсуд. Представители адвокатов просили, чтобы рассмотрение их дела перенесли в Москву, но Верховный суд РФ отклонил их ходатайство.
Алексей Навальный умер в заполярной колонии 16 февраля 2024 года. Соратники оппозиционера и его вдова Юлия Навальная уверены, что политик был убит. Как выяснили журналисты, Навального могли повторно отравить в колонии - об этом свидетельствуют симптомы, описанные в первоначальной версии официального постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту его смерти.