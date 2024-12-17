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Обвинение просит сроки более пяти лет адвокатам Навального

Ольга Лебедева
17 декабря 2024 г.

Прокуратура требует приговорить Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина к срокам от 5 лет 6 месяцев до 5 лет 11 месяцев. Адвокатов обвиняют в участии в деятельности экстремистском сообществе.

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Адвокат Вадим Кобзев
Один из обвиняемых адвокатов Вадим КобзевФото: Yevgeny Kurakin/AFP/Getty Images

Прокуратура требует назначить трем адвокатам погибшего оппозиционного политика Алексея Навального реальные сроки более пяти лет. Для Вадима Кобзева обвинение запросило 5 лет и 11 месяцев колонии общего режима, для Алексея Липцера - 5 лет и 10 месяцев колонии, для Игоря Сергунина - 5 лет и 6 месяцев колонии, сообщает во вторник, 17 декабря, "Новая газета". 

Прокурор Андрей Катков также попросил суд запретить обвиняемым оказывать юридические услуги в течение 5 лет, отмечается далее.

Процесс против адвокатов Навального, обвиняемых в участии в деятельности экстремистского сообщества, проходит с середины сентября в Петушинском районном суде Владимирской области в закрытом режиме. Один из них - Игорь Сергунин - признал свою вину и дал показания, Кобзев и Липцер настаивают на своей невиновности.

Дело против адвокатов Навального

Бывшие адвокаты Алексея Навального Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин находятся в СИЗО по обвинению в "участии в экстремистском сообществе" с 13 октября 2023 года. По версии следствия, адвокаты Навального, используя свой статус, передавали письма политика из колонии его соратникам, обеспечивая тем самым "регулярную передачу информации между руководителями и участниками экстремистского сообщества".

В июне всех трех фигурантов перевели из московского изолятора в СИЗО-1 Владимира, а материалы дела отправили в Петушинский райсуд. Представители адвокатов просили, чтобы рассмотрение их дела перенесли в Москву, но Верховный суд РФ отклонил их ходатайство.

Алексей Навальный умер в заполярной колонии 16 февраля 2024 года. Соратники оппозиционера и его вдова Юлия Навальная уверены, что политик был убит. Как выяснили журналисты, Навального могли повторно отравить в колонии - об этом свидетельствуют симптомы, описанные в первоначальной версии официального постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту его смерти.

 

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