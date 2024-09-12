Суд над адвокатами Навального пройдет в закрытом режиме

Перевод процесса в закрытый режим последовал после заявления центра "Э", что ФБК якобы готовит провокации. Трое адвокатов Навального обвиняются по статье об участии в экстремистском сообществе.

Судебный процесс по делу трех адвокатов покойного российского оппозиционера Алексея Навального, открывшийся в четверг, 12 сентября, в Петушинском районном суде Владимирской области, сразу после начала был переведен в закрытый режим. По сообщению "Медиазоны", судья Юлия Шилова удовлетворила ходатайство прокурора и объявила процесс закрытым после предупреждения от Центра по противодействию экстремизму (Центра "Э") о том, что основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) якобы готовит провокации.

Шилова посчитала, что в письме центра содержатся объективные данные. В свою очередь время адвокат одного из подсудимых заявил, что в предупреждении изложены лишь мнения сотрудников МВД, а подтверждений этой информации нет. После объявления процесса закрытым из зала удалили всех слушателей и журналистов.

Адвокатов обвинили в "участии в экстремистском сообществе"

Бывших адвокатов Навального Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина обвиняют по статье об "участии в экстремистском сообществе". На процессе их представляют в общей сложности пять защитников.

Адвокаты находятся в СИЗО с 13 октября 2023 года. В ноябре того же года Росфинмониторинг внес Кобзева, Липцера и Сергунина в перечень экстремистов и террористов. По версии следствия, адвокаты Навального, используя свой статус, передавали письма политика из колонии его соратникам, обеспечивая тем самым "регулярную передачу информации между руководителями и участниками экстремистского сообщества". Структуры Алексея Навального, в том числе ФБК, были объявлены властями РФ экстремистскими еще в июне 2021 года.

В мае стало известно, что Игорь Сергунин признал вину и дает показания по делу. В июне всех трех фигурантов перевели из московского изолятора в СИЗО-1 Владимира, а материалы дела отправили в Петушинский райсуд. Представители адвокатов просили, чтобы рассмотрение их дела перенесли в Москву, но Верховный суд РФ отклонил их ходатайство.