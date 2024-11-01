Адвокаты Навального удостоены премии "Верховенство права"

Адвокаты Алексея Навального Ольга Михайлова, а также находящиеся в СИЗО Вадим Кобзев и Алексей Липцер стали лауреатами международной премии "Верховенство права". Об этом Ольга Михайлова написала в Facebook в четверг, 31 октября.

По словам адвоката, церемония награждения прошла 30 октября в главном здании ЮНЕСКО в Париже во время конгресса международной организации Union Internationale des Avocats (UIA), которая присуждает эту награду.

"Ваша приверженность служит вдохновением для всех членов юридического сообщества, которые стремятся защищать верховенство права в своих странах", - приводит Михайлова слова президента UIA Жаклин Скотт, адресованные адвокатам покойного оппозиционера.

Сама Ольга Михайлова в своей речи при получении премии отметила, что эта награда - "напоминание нам всем, что роль адвоката в обществе неизменно важна, особенно в условиях, когда система правосудия в России подвергается давлению, а принцип верховенства права не соблюдается". "Я очень благодарна вам за солидарность, проявленную к нам, российским адвокатам. Я верю, что такие премии вдохновляют адвокатов по всему миру не бояться отстаивать интересы клиентов, справедливость, закон и демократические ценности", - добавила она.

Адвокаты Алексея Навального находятся в СИЗО с октября 2023 года

Бывшие адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин находятся в СИЗО по обвинению в "участии в экстремистском сообществе" с 13 октября 2023 года. По версии следствия, адвокаты Навального, используя свой статус, передавали письма политика из колонии его соратникам, обеспечивая тем самым "регулярную передачу информации между руководителями и участниками экстремистского сообщества".

В мае 2024 года стало известно, что Игорь Сергунин признал вину и дает показания по делу. В июне всех трех фигурантов перевели из московского изолятора в СИЗО-1 Владимира, а материалы дела отправили в Петушинский райсуд. Представители адвокатов просили, чтобы рассмотрение их дела перенесли в Москву, но Верховный суд РФ отклонил их ходатайство. В сентябре судебный процесс был переведен в закрытый режим.