В ФРГ призвали направить миллиарды на новые бомбоубежища

Берлин должен думать не только о перевооружении бундесвера, но и о защите гражданского населения, заявил глава Немецкого союза городов и общин. Он призвал вернуть в строй законсервированные бомбоубежища.

Немецкий союз городов и общин призвал федеральные власти к миллиардным инвестициям с целью защитить мирное население Германии от возможной войны. "Безопасность больше нельзя считать чем-то очевидным", - заявил глава объединения Андре Бергхеггер (Andre Berghegger) в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в субботу, 9 марта. "Теперь речь идет не только о том, чтобы сделать бундесвер обороноспособным. В целом речь идет о защите населения от опасностей, связанных с войнами", - добавил он.

Защита мирных жителей ФРГ является совместной задачей федеральных, земельных и местных властей, отметил Бергхеггер. По его словам, для этого понадобится не менее одного миллиарда евро в каждые следующие десять лет, причем речь не идет о деньгах из спецфонда на переоснащение вооруженных сил. Но эти средства не решат проблему целиком, считает он.

Увеличить число бункеров и установить в населенных пунктах сирены

В частности, глава Немецкого союза городов и общин призвал увеличить количество бомбоубежищ в стране. Из 2000 общественных убежищ времен холодной войны осталось только 600, которые могут вместить около 500 000 человек. "Существует острая необходимость вернуть в эксплуатацию выведенные из нее убежища", - подчеркнул Бергхеггер. Кроме того, необходимо построить новые, современные укрытия и установить дополнительные сирены воздушной тревоги. Недопустимо, чтобы в ФРГ остались общины без этих средств оповещения, и не стоит полашаться лишь на приложения для смартфонов, указал он.

Без нового учебного курса для школьников

В то же время руководитель объединения не видит необходимости вводить в школах дополнительный предмет, посвященный гражданской обороне. Привлечь внимание к возможным опасностям и рассказать, как вести себя в таких ситуациях, можно в дни презентации проекта или посредством рабочих групп, считает Бергхеггер. Долгое время дела у немцев "шли очень хорошо", что сделало их "немного беззаботными", добавил он.

Накануне с призывом усилить гражданскую оборону в Германии выступил министр обороны страны Борис Писториус (Boris Pistorius). Защита населения, гражданская оборона "всегда является обратной стороной военной угрозы и обороноспособности", заявил Писториус на встрече с финским коллегой Антти Хяккяненом, указав на необходимость действовать быстро. По словам главы Минобороны ФРГ, после холодной войны имеющиеся государственные объекты гражданской обороны были распроданы, а остальные пришли в упадок.

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