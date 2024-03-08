Министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал усилить гражданскую оборону в Германии. Это нужно сделать быстро, "поскольку защита населения, гражданская оборона всегда является обратной стороной военной угрозы и обороноспособности", - заявил политик в пятницу, 8 марта, на встрече с министром обороны Финляндии Антти Хяккяненом в Хельсинки.

После встречи Борис Писториус посетил объект гражданской обороны "Мерихака" в Хельсинки, который является частью дорогостоящего бункерного сооружения для населения. В мирное время объект используется как спортивный центр. В общей сложности бункеры в Хельсинки способны вместить 900 тысяч человек - на несколько сот тысяч больше, чем население города в настоящий момент.

В Германии нет подобных бункеров

Германия же, напротив, не имеет аналогичных защитных сооружений: после окончания холодной войны имеющиеся государственные объекты были распроданы, остальные пришли в упадок, заявил Писториус. Но даже во время холодной войны в бункерах могли разместиться лишь 10 процентов населения, добавил политик.

По словам министра обороны ФРГ, его впечатлил скандинавский подход к "тотальной обороне" ("total defense") и высокий уровень одобрения обороны, которая не выглядит милитаристской.

"Россия - долгосрочная угроза"

Министр обороны Финляндии также назвал Россию "долгосрочной угрозой". Хяккянен добавил, что Россия получает все больше поддержки от своих союзников, "других тоталитарных государств".

Финляндия подала в заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года в связи с войной России против Украины и вступила в альянс в апреле 2023 года. В стране проживает около 5,5 миллиона человек, а общая протяженность границы с Россией достигает 1300 километров.

В четверг, 7 марта, в Норвегии начались масштабные военные учения НАТО по отражению нападения на территорию альянса. В учениях принимают участие военнослужащие 13 стран, в том числе Финляндии, Швеции и Германии.

Смотрите также: