Обмен военнопленными и другие события 411-го дня войны

Киев и Москва провели крупный обмен военнопленными, также в Украину вернулись 24 ребенка. Лукашенко высказал Шойгу желание гарантий безопасности от РФ.

На 411-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Ход военных действий

За прошедшие сутки ВС РФ нанесли по территории Украины 21 авиационный и 5 ракетных ударов, 4 из которых - из ЗРК С-300 по городу Краматорску, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ . Кроме того, российская сторона совершила около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, указывается в документе.

По данным Генштаба ВСУ, Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях: за прошедшие сутки ВСУ отразили там более 20 атак.

При этом Россия сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей и продолжает осуществлять инженерное оборудование местности, отмечают в Генштабе ВСУ.

Продолжаются бои за Бахмут. По словам командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, российские военные начали применять в городе тактику "выжженной земли", уничтожая "здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии". Сырский указывает, что украинские военные смогли истощить силы ЧВК "Вагнер", наемники которой составляют значительную часть российских сил, ведущих бои за Бахмут. Поэтому Россия вынуждена "привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения".

На Запорожском и Херсонском направлениях, по данным Генштаба ВСУ, Россия продолжает вести оборонительные действия.

Между тем авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники ВС РФ. Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и 6 беспилотников различных типов (два ударных,и четыре разведывательных). Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также склад боеприпасов противника, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Со своей стороны Минобороны РФ утверждает в вечерней сводке , что российские войска за сутки совершили успешные наступательные действия на Купянском, Лиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях, поразив сотни украинских военных и уничтожив значительное количество военной техники противника.

Ранее в тот же день командующий российскими войсками ПВО-ПРО Андрей Демин заявил, что Россия увеличила количество комплексов противовоздушной обороны у границ с Украиной. Речь идет о подразделениях, оснащенных зенитными ракетными комплексами средней и большой дальности и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", объяснил он, не назвав конкретное число единиц военной техники.

Обмен военнопленными между РФ и Украиной

Украина и Россия провели новый крупный обмен военнопленными. Как сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, на родину из российского плена вернулись 100 человек. "Это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля. Некоторые люди получили серьезные ранения, имеют заболевания", - написал Ермак в Telegram.

В свою очередь министерство обороны РФ сообщило о возвращении на родину 106 российских военнослужащих. Освобожденных российских пленных, по информации Минобороны, самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях ведомства.

Ранее в тот же день глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о возвращении в Украину 24 детей, вывезенных с оккупированных территорий страны в Россию. "Это одна из самых сложных спасательных миссий. Россияне устроили родителям детей 13-часовой допрос, а позже заставили участвовать в пропагандистском репортаже. Но главное, что теперь дети дома со своими родными", - написал он в Telegram. Прокудин поблагодарил волонтеров благотворительного фонда Save Ukraine, которые добились возвращения детей домой.

Военная помощь Украине

Германия на этой неделе предоставила Украине очередной пакет военной помощи, свидетельствует обновленный список поставок, опубликованный на сайте федерального правительства. В этот пакет вошли еще одна бронированная инженерная машина Dachs, восемь грузовиков Zetros, восемь мобильных антенно-мачтовых систем, шесть дронов-разведчиков и 23 520 боеприпасов калибра 40 мм.

О намерении продолжать оказывать помощь Украине сообщили и в Японии. "Для защиты миропорядка, основанного на верховенстве закона, Япония как страна - председатель G7 и непостоянный член Совета Безопасности ООН продолжит во взаимодействии со странами "семерки" и мировым сообществом принимать жесткие антироссийские меры и усиливать помощь Украине", - заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно, выступая перед журналистами.

Германия допускает запрет на въезд для спортсменов из РФ

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) пригрозила запретом на въезд в ФРГ российских спортсменов в случае их допуска к международным соревнованиям. "Страны, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, не бессильны. С помощью выдачи виз можно проконтролировать, могут ли россияне фактически принять участие", - приводят слова главы МВД ФРГ издания медиагруппы Funke. Предложить президенту РФ Владимиру Путину "сцену для пропаганды значило бы предать все ценности спорта", - сказала Фезер. "Для украинских атлетов совершенно неприемлемо встречаться со спортсменами, выступающими за страну, которая убивает мирных жителей Украины", - добавила она.

28 марта исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) предложил допустить россиян и белорусов к международным первенствам в нейтральном статусе и только на индивидуальных соревнованиях. Кроме того, эти спортсмены не должны иметь связей с российской или белорусской армией, с силовыми структурами и органами безопасности. Позиция МОК вызвала сильное возмущение в мире спорта и политики. С призывами отстранить россиян и белорусов от участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили многие именитые спортсмены и политические деятели. Украина же заявила, что будет бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов.

Лукашенко изъявил желание гарантий безопасности от РФ

Беларуси хотелось бы получить от России "полные гарантии безопасности" на случай нападения, заявил белорусский правитель Александр Лукашенко на встрече в Минске с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. По словам Лукашенко, его недавние договоренности с Владимиром Путиным предусматривают, что в случае агрессии против Беларуси РФ защищает республику как собственную территорию. "Вот такие нам нужны гарантии безопасности", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

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