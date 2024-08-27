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ОАЭ запросили у Франции доступ к Павлу Дурову

Лиза Ламбрехт
27 августа 2024 г.

Объединенные Арабские Эмираты хотят предоставить консульскую помощь задержанному основателю Telegram Павлу Дурову, имеющему гражданство ОАЭ. Соответствующий запрос Абу-Даби направил французским властям.

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Основатель Telegram Павел Дуров
Основатель Telegram Павел ДуровФото: Robert Schlesinger/picture alliance

Объединенные Арабские Эмираты обратились к правительству Франции с просьбой предоставить им доступ к задержанному основателю Telegram Павлу Дурову, который, наряду с российским и французским гражданством, обладает также гражданством ОАЭ. Об этом сообщила вечером в понедельник, 26 августа, представительница министерства иностранных дел ОАЭ Афра аль-Хамели на платформе Х.

Абу-Даби "пристально следит" за делом Дурова и намерен предоставить ему "все необходимые консульские услуги в срочном порядке", подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве страны. "Благополучие граждан ОАЭ, защита их интересов и предоставление им всех аспектов поддержки является ключевым приоритетом для Объединенных Арабских Эмиратов", - добавили в МИД.

Задержание Павла Дурова

Основатель Telegram был задержан по прилете в парижский аэропорт Ле-Бурже вечером 24 августа. Как сообщил прокурор Парижа, Дурова подозревают в бездействии при администрировании платформы Telegram в отношении совершаемых через нее финансовых и киберпреступлений. По предварительным данным, расследуются 12 предполагаемых преступлений, в том числе отказ делиться информацией с правоохранительными органами, соучастие в хранении порнографического контента с несовершеннолетними, распространении наркотиков, хакерстве и мошенничестве.

Срок содержания Дурова под стражей продлен до 28 августа. Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул: дело Дурова не носит политический характер.

В последние годы Павел Дуров жил в Дубае, куда перенес и штаб-квартиру Telegram, насчитывающий около 900 млн активных пользователей в месяц, отмечает Bloomberg. Правительство Арабских Эмиратов упростило иностранцам получение долгосрочного вида на жительство, а также предоставило гражданство небольшому числу влиятельных и богатых людей. По данным Forbes, у Дурова, помимо гражданства Франции, РФ и ОАЭ, есть также гражданство государства Сент-Китс и Невис. При этом срок действия его российского паспорта по состоянию на 2022 год уже истек.

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