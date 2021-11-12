О чем Шольц говорил с экоактивистами после их голодовки

Кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц (Olaf Scholz), ныне занимающий пост вице-канцлера и министра финансов, подискутировал о проблемах изменения климата с участниками движения "Последнее поколение": 24-летней Леа Бонасера (Lea Bonasera) и 21-летним Хеннингом Ешке (Henning Jeschke). Встреча прошла в пятницу, 12 ноября 2021 года, на площадке Фонда имени Фридриха Эберта.

"Изменение климата ведет к гибели"

В конце августа группа экоактивистов, выступающих за борьбу против изменения климата, объявила голодовку. Семь молодых людей провели в палаточном лагере неподалеку от здания Рейхстага в Берлине 27 дней, требуя встречи с кандидатами на пост канцлера. Все это время они находились без еды, а двое участников акции - именно им пообещал встречу Шольц - в конце отказались еще и от жидкостей.

Армин Лашет, Анналена Бербок, Олаф Шольц (слева направо)

"Мы голодаем потому, что климатический кризис ведет к гибели", - говорится на сайте, созданном для информирования о протестной акции. Свою забастовку молодые люди назвали способом гражданского неповиновения, требуя встречи с кандидатами на пост канцлера.

Социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz), Армин Лашет (Armin Laschet) от консервативного блока ХДС/ХСС и Анналена Бербок (Annalena Berbock) от партии Союз-90/"Зеленые" сначала выступили с совместным заявлением, в котором сообщили, что готовы побеседовать со школьниками после выборов не публично. Однако акцию завершили только после того, как Шольц пообещал участникам движения в защиту климата открытый диалог.

"Задача - предлагать альтернативы"

Во время встречи с участниками движения "Последнее поколение" Олаф Шольц, который вероятно станет новым канцлером ФРГ, побеседовал с ними на тему глобального потепления и климатической политики, необходимой в нынешней ситуации. Активистов интересовало главным образом, осознает ли Шольц масштаб катастрофы, которая может наступить уже в ближайшее время. Они напомнили, что, по данным британских ученых, человечеству осталось три-четыре года до достижения "критических порогов". Они также обратили внимание на то, что газ, который применяется как альтернативный углю источник энергии, не является экологичным, и поинтересовались у политика, в состоянии ли он будет повлиять на предотвращение кризисной ситуации.

Хеннинг Ешке и Леа Бонасера на встрече с возможным новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем

В ответ Олаф Шольц сообщил, что у него есть ряд предложений, и высказал мнение, что Германия и Европа в целом могут содействовать появлению альтернативы. "У нас есть деньги, у нас есть инженеры, предприятия, наука, которые в состоянии разработать технологии и производства, которые позволят нам оставаться сильной индустриальной страной, но в то же время с климатически нейтральной экономикой. И задача, которую необходимо рассматривать, - не только показывать, что это возможно, но и предлагать в этот период альтернативы, которые ведут к такому результату", - пояснил Шольц.

"Мы сервируем стол, не думая, что он развалится"

Активисты выразили обеспокоенность тем, что людям, живущим на территориях вдоль экватора, в результате происходящих климатических изменений грозит гибель из-за жары и предложили представить ситуацию, когда в Берлине температура воздуха составит 40-50 градусов. В ответ Олаф Шольц отметил, что для решения проблемы необходимо рассматривать общемировую перспективу, делая акцент на возможности повсеместного использования возобновляемых источников энергии и на создании, как в Германии, так и во всем мире климатически нейтральной экономики.

Леа Бонасера и Олаф Шольц

Леа Бонасера высказала мнение, что мер, которые сейчас принимаются для решения проблемы изменения климата недостаточно. "Мы заботимся о том, чтобы красиво сервировать стол, но не думаем о том, что в какое-то время он просто развалится", - критически заметил Хеннинг Ешке. Активисты заявили, что считают важнейшими две меры: принятие закона, который будет препятствовать утилизации продуктов питания, и проведение аграрной реформы, которая позволила бы снизить негативное воздействие сельхозпредприятий на окружающую среду.

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