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NYT выложила проект мирного договора Украины и РФ 2022 года

Евгений Жуков
15 июня 2024 г.

В черновике мирного договора между Киевом и Москвой, опубликованном NYT, зафиксированы расхождения сторон. В частности, Украина отказывалась обсуждать вопрос предоставления русскому языку статуса официального.

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Мирные переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле, 29 марта 2022 года
Мирные переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле, 29 марта 2022 годаФото: Sergei Karpukhin/TASS/dpa/picture alliance

Газета The New York Times опубликовала полный текст проекта мирного соглашения между Украиной и РФ, который делегации обеих воюющих стран обсуждали в ходе переговоров, проходивших в Беларуси и Стамбуле в первые месяцы полномасштабной войны. Документ, выложенный на сайт издания в субботу, 15 июня, датирован 15 апреля 2022 года.

Согласно 17-страничному документу, Россия добивалась полного нейтралитета Украины, запрета на вступление в НАТО и на получение любого иностранного оружия и военной помощи. Договор не препятствовал вступлению Украины в ЕС, но только в нейтральном статусе.

Кроме того, в случае подписания договора Украина обязалась бы не воевать на стороне стран-гарантов своей безопасности, а также не проводить военные учения с любой из этих стран. Те в свою очередь должны были "отказаться от вмешательства во внутреннюю политику Украины".

В то же время, как следует из опубликованных файлов, Украина отказывалась обсуждать часть положений, зафиксированных в проекте договора, которые обозначены как не входящие в текст стамбульского коммюнике от 29 марта. В частности, это касалось статуса русского языка в Украине как официального.

Разногласия между Россией и Украиной

В документе помечены позиции, в которых имелись расхождения сторон. В частности, Киев не соглашался с включением в число стран-гарантов Беларуси, а Москва - Турции. Помимо них, странами, гарантирующими безопасность Украины, называются Великобритания, КНР, Франция, США и Россия.

В приложении к договору сказано, что предельное количество личного состава ВСУ, согласно позиции Киева, не должно превышать 250 тысяч человек (Москва настаивала на максимальной численности в 85 тысяч).

Проект мирного договора разрабатывался Россией и Украиной с февраля по апрель 2022 года, но в итоге так и не был подписан.

NYT пишет, что обнародованные сейчас документы были получены от украинских, российских и европейских источников, их подлинность газете подтвердили участники переговоров; трое из собеседников издания входили в состав украинской делегации. С проектом договора еще ранее ознакомилась газета The Wall Street Journal, однако теперь текст впервые опубликован полностью.

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