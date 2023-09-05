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NYT: Генерал Суровикин действительно освобожден

Ольга Лебедева
5 сентября 2023 г.

Сергей Суровикин освобожден через несколько дней после смерти Евгения Пригожина, пишет The New York Times со ссылкой на американские и российский источники. Он останется на воинской службе, но без карьерных перспектив.

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Генерал Сергей Суровикин
Сергей СуровикинФото: Pavel Golovkin/dpa/AP/picture alliance

Бывший заместитель командующего группировкой российских войск в Украине Сергей Суровикин, исчезнувший после мятежа Евгения Пригожина, был действительно освобожден. Об этом в понедельник, 4 августа, пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух чиновников США и неназванный источник, близкий к Минобороны России. Тем самым издание подтвердило информацию российской журналистки Ксении Собчак, которая ранее опубликовала фотографию генерала вместе с женой.

По словам российского собеседника NYT, предоставившего информацию на условиях анонимности, Суровикин сохранил свое генеральское звание и формально остается на воинской службе, однако карьерных перспектив у него больше нет. По данным этого же источника, генерал армии Суровикин был освобожден спустя несколько дней после гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе. В свою очередь американские официальные лица указали, что остается неясным, сохраняются ли какие-либо ограничения, в частности, на передвижение Суровикина, после его освобождения.

Песков отказался отвечать на вопрос о судьбе генерала Суровикина

Преcc-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов о судьбе генерала Суровикина. На вопрос корреспондентки агентства AFP, может ли она спросить Пескова о вероятном расследовании в отношении Сергея Суровикина, представитель Путина категорично ответил: "Нет, нельзя".

Примерно так же отреагировал днем ранее на похожий по сути вопрос министр обороны РФ Сергей Шойгу. Когда его спросили, что произошло с Суровикиным и ведется ли в отношении него расследование, Шойгу спросил в ответ: "Все вопросы?", после чего ушел.

Собчак и Венедиктов сообщили об освобождении Суровикина

Об освобождении Суровикина Ксения Собчак сообщила 4 сентября. "Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве. Фото сегодняшнее", - написала она. Позже бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале без ссылок на источники, что Суровикин находится дома с семьей, "в отпуске и в распоряжении министерства обороны".

Генерал Сергей Суровикин командовал группировкой российских войск в Украине с октября 2022 года по январь 2023-го, затем стал заместителем командующего, уступив должность начальнику генштаба РФ Валерию Герасимову. Американские официальные лица полагают, что о восстании Пригожина он узнал еще до его начала. Они не смогли уточнить, существуют ли сейчас какие-либо ограничения на передвижение Суровикина или другие санкции, наложенные российскими властями.

На публике он не появлялся с момента мятежа Пригожина в конце июня. В ночь, когда ЧВК "Вагнер" шел на Москву, генерал опубликовал видео с призывом отступить и подчиниться приказам верховного главнокомандующего. СМИ называли разные варианты наказания генерала Суровикина - от помещения в СИЗО до изоляции без ареста.

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