FT: Главком ВКС РФ Сергей Суровикин задержан

Сергей Суровикин не появлялся на публике со дня окончания мятежа ЧВК "Вагнер", пишет Financial Times. Военная прокуратура допрашивала военачальника о связях с Евгением Пригожиным, указывает Bloomberg.

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России и заместитель командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине Сергей Суровикин задержан, пишет издание Financial Times (FT) в четверг, 29 июня, со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией. Неясно, связано ли задержание высокопоставленного армейского чина с обвинениями в его адрес в участии в мятеже основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, указывает газета. Суровикина могли задержать лишь для допроса, добавляет FT.

Между тем неназванный собеседник агентства Bloomberg отмечает, что военная прокуратура на протяжении нескольких дней допрашивала главкома ВКС РФ о его связях с Пригожиным. Суровикин ограничен в перемещениях, поскольку его "держат в одном месте, однако это - не тюрьма", пишет Bloomberg .

Кремль переадресовал вопросы в Минобороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможной отставке Суровикина. Кремль порекомендовал журналистам обратиться в Минобороны. Само ведомство никак не комментировало ситуацию.

В то же время Telegram-канал Baza утверждает, что поговорил с дочерью российского военачальника. По ее словам, с генералом "ничего не произошло", его не арестовали. Жена Суровикина отказалась комментировать информацию. Об аресте главкома ВКС РФ накануне сообщило интернет-издание The Moscow Times со ссылкой на двух собеседников, близких к аппарату министерства обороны РФ.

Суровикин призвал ЧВК "Вагнер" прекратить мятеж

По данным FT, российский генерал не появлялся в публичном пространстве с момента окончания мятежа "Группы Вагнера" 24 июня. В тот день было обнародовано обращение Суровикина к боевикам ЧВК с призывом остановиться и вернуть колонны в пункты постоянной дислокации. По оценке западных разведок, Пригожин сообщил о своих намерениях некоторым российским высокопоставленным военным, включая главкома ВКС РФ.

Смотрите также: