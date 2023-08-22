СМИ: Суровикин отправлен в отставку с поста командующего ВКС

По неподтвержденным данным, российский генерал Сергей Суровикин отправлен в отставку с поста командующего Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ. Об этом во вторник, 22 августа, сообщило издание РБК со ссылкой на осведомленный источник. "Генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу и находится в распоряжении (Минобороны)", - заявил собеседник журналистов. По его словам, сейчас экс-командующий российской группировкой войск в Украине находится "в краткосрочном отпуске".

В свою очередь журналистка Ксения Собчак написала в Telegram, что Суровикин освобожден от должности закрытым указом 18 августа и до сих пор не имеет связи с семьей. Первым об отставке Суровикина сообщил бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, сославшись указ президента РФ. По его словам, генерала освободили от должности и оставили в распоряжении Минобороны. Информации из официальных источников в этой связи пока не поступало.

Суровикин не появляется в публичном поле с конца июня

В конце июня после попытки мятежа основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина СМИ сообщили о предполагаемом задержании Сергея Суровикина. В частности, неназванный собеседник агентства Bloomberg указал, что военная прокуратура на протяжении нескольких дней допрашивала главкома ВКС РФ о его связях с Пригожиным. Суровикин ограничен в перемещениях, поскольку его "держат в одном месте, однако это - не тюрьма", писало Bloomberg. Во время мятежа Пригожина 23-24 июня 2023 года Суровикин записал видеообращение к боевикам ЧВК, призвав их вернуться в места дислокации. С тех пор он не появлялся на публике. Минобороны РФ никак не комментировало ситуацию.

Сергей Суровикин занимал должность командующего ВКС РФ с октября 2017 года. Кроме того, с октября 2022 года по январь 2023-го он командовал объединенной группировкой российских войск в Украине, 11 января 2023 он стал заместителем командующего.

Смотрите также: