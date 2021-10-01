Новый состав парламента ФРГ. Как учреждался бундестаг ХХ созыва

Учредительное заседание бундестага ХХ созыва началось со скандала. Фракция правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступила с шумным протестом против одного из положений регламента, согласно которому до избрания нового спикера заседание ведет депутат с наибольшим парламентским стажем.

Таким депутатом является председатель бундестага прежнего созыва, христианский демократ Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble), который и занял утром 26 октября свое привычное место в президиуме зала пленарных заседаний.

Никто не хочет сидеть рядом с правыми популистами

АдГ же считает, что первое заседание должен вести и выступать на нем самый пожилой парламентарий. А самый пожилой - сопредседатель фракции правых популистов Александер Гауланд (Alexander Gauland). После короткой, но острой перепалки пять парламентских фракций единогласно проголосовали против предложения шестой: учредительное заседание открыл и вел Вольфганг Шойбле, бессменно заседающий в бундестаге с 1972 года.

Вольфган Шойбле - последний раз в президиуме

Либералы из Свободной демократической партии (СвДП), в свою очередь, выражали недовольство местом, которое отведено их фракции в зале пленарных заседаний - между консерваторами из блока ХДС/ХСС и правыми популистами.

Либералы считают, что ближе к крайне правым должны сидеть правоцентристские консерваторы, а они сами, как полноценные центристы, - между ХДС/ХСС и фракцией левоцентристской Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Но затевать публичную ссору на учредительном заседании бундестага депутаты от СвДП все-таки не стали, предоставив роль возмутителей спокойствия правым популистам, которые еще несколько раз безуспешно пытались изменить регламент работы бундестага.

Решение о новой рассадке фракций будет принято позже. Требование либералов, если оно будет удовлетворено, в принципе логично, учитывая тот факт, что следующее правительство Германии, очевидно, сформируют социал-демократы, "Союз-90"/"зеленые" и СвДП. Три фракции тогда сидели бы вместе, не разделенные переходящими в оппозицию консерваторами.

Особенности парламентаризма в условиях пандемии

Учитывая по-прежнему неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в Германии, первое заседание бундестага ХХ созыва проходило в не совсем обычном формате. Занять свои места во фракционных секциях в пленарном зале, где невозможно соблюдать предписанную социальную дистанцию в полтора метра, могли только депутаты с черно-красно-золотыми ободками на руке.

Такие "браслеты", похожие на те, которые выдают в клубных гостиницах постояльцам с тарифом "все включено", депутаты получали в медпункте бундестага, предъявив сертификат полностью вакцинированного, переболевшего COVID-19 или свидетельство о негативном тесте на коронавирус, сделанном не позже 24 часов назад.

Но среди таких депутатов все равно были особенно осторожные люди, которые не хотели рисковать своим здоровьем, находясь в многолюдном зале пленарных заседаний без возможности соблюдать социальную дистанцию. Для них отвели одну из трибун для посетителей на втором этаже, где они могли рассредоточиться.

Еще одну зрительскую трибуну отвели для тех депутатов, которые из принципа - или из вредности - просто не хотели афишировать свой медицинский статус и отказывались предъявлять сертификат о вакцинации или негативный тест. Всего набралось 23 таких парламентария. Все - из "Альтернативы для Германии". На обеих трибунах были установлены микрофоны, так что и оттуда депутаты могли выступать с репликам - или выкриками - с мест, чем они и пользовались.

Ангела Меркель пересела на трибуну для почетных зрителей

По правую руку от президиума в зале пленарных заседаний находится правительственная ложа. В этот вторник она пустовала. Ангела Меркель (Angela Merkel) и те члены ее кабинета министров, которые не стали депутатами бундестага ХХ созыва, также заняли места этажом выше - на трибуне для почетных гостей. Министры, сохранившие свои парламентские мандаты, расположились среди прочих депутатов своих фракций.

Ангела Меркель наблюдала за происходящим с трибуны для почетных зрителей

Меркель, кстати, в тот момент, когда новый бундестаг собрался на свое учредительное заседание, официально перестала быть канцлером Германии. Согласно установленному порядку и в соответствии со статье 69 Основного закона ФРГ Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) тут же попросил ее остаться на своей должности в качестве исполняющей обязанности канцлера, а она, в свою очередь, - министров.

Отказаться ни она, ни ее министры не могли. Немецкая конституция обязывает канцлера оставаться на своем посту до тех пор, пока новый состав бундестага не выберет преемника. Полномочия у немецкого и.о. канцлера и его кабинета остаются прежними. Но в соответствии с немецкой политической традицией такое "переходное" правительство не принимает важных решений с далеко идущими последствиями, чтобы не отягощать работу преемника.

Бербель Бас - новый спикер бундестага

Важнейшим пунктом повестки дня учредительного заседания бундестага стали выборы спикера. Кандидата на этот пост предлагает самая многочисленная фракция, которой теперь стала социал-демократическая. Поэтому и консерватор Вольфганг Шойбле, которого провожали аплодисментами стоя, не мог остаться председателем парламента.

Бербель Бас и Олаф Шольц на учредительном заседании бундестага

На эту должность метил лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених (Rolf Mützenich). Его бы избрали. Но тогда получилось бы, что три высшие должности в немецкой государственной иерархии занимают мужчины - федеральный президент Штайнмайер, председатель бундестага и канцлер, которым, скорее всего, станет Олаф Шольц (Olaf Scholz). Стали искать подходящую женщину. И нашли. 576 депутатов из 724 принявших участие в голосовании поддержали кандидатуру 53-летней Бербель Бас (Bärbel Bas), занимавшей до этого пост зампредседателя фракции СДПГ.

Спикеру бундестага полагается шесть заместителей - по одному от каждой фракции. Избрание пятерых сомнений не вызывало - от ХДС/ХСС, СДПГ, "зеленых", либералов и Левой партии. Под вопросом была кандидатура представителя АдГ. В ходе первого тура его прокатили. Следующую попытку провести своего кандидата в заместители председателя бундестага правые популисты предпримут на одном из следующих пленарных заседаний.

Смотрите также:

Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина Кто виноват в отравлении Навального? Универсальный ответ Кремля Берлин призывает Москву прояснить, как боевой яд "Новичок" попал в организм Алексея Навального, и кто к этому причастен. У властей РФ давно заготовлен ответ, напоминает Сергей Елкин.

Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина Меркель летит в Москву: как ее встретит Путин? Ангела Меркель 20 августа в последний раз прилетит в Россию на посту канцлера ФРГ. В программе визита - встреча с президентом Владимиром Путиным. За поездкой следит Сергей Елкин.

Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина Наводнение в Германии: как Меркель может помочь пострадавшим Канцлер ФРГ во второй раз за три дня посетила пострадавший от наводнения регион и пообещала помощь "без лишней бюрократии". Сергей Елкин о том, что может сделать лично Ангела Меркель.

Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина Потери партии Меркель: рейтинг тает на глазах? Партия канцлера Германии проиграла на выборах в два региональных парламента. Еще и ухудшила свои результаты в этих федеральных землях. Сергей Елкин об изменении политического климата в ФРГ.

Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина Коронавирус капут! Германия готовится к жесткому локдауну Жесткий локдаун начнет действовать в Германии с 16 декабря. Канцлер ФРГ Ангела Меркель - сторонница решительных мер в борьбе с пандемией COVID-19. Это знает и Сергей Елкин.

Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина Новые санкции ЕС против России - всего лишь пустышка? Новые санкции Европейского Союза в отношении Кремля в связи с отравлением Алексея Навального могут оказаться пустыми угрозами, прогнозирует карикатурист Сергей Елкин.

Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина Разговор Путина и Меркель об отравлении Навального Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Кремля найти виновных в отравлении Алексея Навального. Что ответит ей Владимир Путин, знает карикатурист Сергей Елкин.

Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина Как Германия ответит на хакерские атаки из России Германия обвиняет российских хакеров в кибератаке на бундестаг в 2015 году. Ангела Меркель пригрозила Москве ответными мерами. Какими? Версия карикатуриста Сергея Елкина.

Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина Безудержный "Северный поток - 2": что думает Меркель Строительство "Северного потока - 2" уже невозможно остановить, считает канцлер ФРГ Англела Меркель. Будущему российского газопровода ничто не угрожает, согласен Сергей Елкин.

Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина Все сама: Ангела Меркель сделала свой выбор Ангела Меркель отказалась от борьбы за пост председателя правящей в Германии партии ХДС и переизбрание канцлером. Карикатурист Сергей Елкин - о редком для политиков решении. Автор: Марина Барановская

