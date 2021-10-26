В Германии бундестаг нового созыва собирается на учредительное заседание

В Германии во вторник, 26 октября, состоится учредительное заседание бундестага нового созыва. Это последний возможный срок для его проведения, поскольку конституция ФРГ предписывает парламенту нового созыва собираться на первое заседание не позднее, чем через 30 дней после выборов. Выборы в Германии состоялись 26 сентября. Лишь после проведения учредительного собрания новоизбранные депутаты начинают исполнять свои полномочия.

Кандидат в председатели бундестага Бербель Бас

На первом заседании будет избран новый президиум бундестага и согласован регламент. Кандидатом в председатели выдвинута представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Бербель Бас (Bärbel Bas), поскольку ее партия одержала победу на выборах и имеет в парламенте самую крупную фракцию.

На пост зампреда бундестага претендуют социал-демократка Айдан Эзогуз (Aydan Özoğuz), христианская демократка Ивонне Магвас (Yvonne Magwas), бывший сопредседатель партии "зеленых" Клаудиа Рот (Claudia Roth), свободный демократ Вольфганг Кубикки (Wolfgang Kubicki), представитель Левой партии Петра Пау (Petra Pau) и представитель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Михаэль Кауфман (Michael Kaufmann).

Ангеле Меркель вручат свидетельство о сложении полномочий

До начала учредительного заседания в соборе Святой Марии в Берлине пройдет экуменическое богослужение для новоизбранных депутатов и представителей других конституционных органов Германии.

Во вторую половину дня президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) вручит канцлеру Ангеле Меркель (Angela Merkel) и другим членам правительства ФРГ свидетельства о сложении полномочий, поскольку срок действия их мандатов истекает с проведением учредительного заседания бундестага нового созыва. По просьбе президента они смогут продолжить временно исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Протесты против разрастания депутатского корпуса

Депутатский корпус германского парламента нового созыва насчитывает 736 членов. По численности парламента Германия с населением чуть более 83 млн человек уступает лишь двухмиллиардному Китаю, но опережает Индонезию и Северную Корею. Бундестаг является крупнейшим в мире демократически избранным парламентом.

Вечером 25 октября Союз налогоплательщиков устроил акцию протеста против дальнейшего разрастания депутатского корпуса в Германии, высветив на здании парламента с помощью проектора лозунг "Остановить XXL-бундестаг! 500 депутатов достаточно!" Налогоплательщики потребовали коренной реформы законодательства, с тем чтобы вновь уменьшить численность депутатов бундестага.

"Насущно необходимая реформа законодательства о выборах должна вновь сделать бундестаг более эффективным, экономным и предсказуемым. В центре законодательства должен быть избиратель как суверен, а не эгоизм партий", - подчеркнул президент Союза налогоплательщиков Райнер Хольцнагель (Reiner Holznagel) в интервью изданиям медиаконцерна Funke.

По словам Хольцнагеля, законодательство в его нынешнем виде является и дополнительным финансовым бременем для демократии: по оценкам Союза налогоплательщиков, разрастание корпуса с 598 до 736 депутатов обойдется гражданам дополнительными расходами на сумму в 410 млн евро. Райнер Хольцнагель также раскритиковал строительство нового служебного здания бундестага Luisenblock West стоимостью в 70 млн евро.

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