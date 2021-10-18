Немецкие либералы дали зеленый свет коалиционным переговорам

Свободная демократическая партия (СвДП) готова к коалиционным переговорам с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и партией "Союз-90" / "зеленые". За принятие соответствующей резолюции правление СвДП и ее парламентская фракция единогласно проголосовали в понедельник, 18 октября, в Берлине.

Команда переговорщиков во главе с лидером либералов Кристианом Линднером (Christian Lindner) дала рекомендацию перейти от зондирующих переговоров к коалиционным после того, как на прошлой неделе тремя партиями - социал-демократами, "зелеными" и либералами - был принят документ с основными положениями о создании правительственной коалиции "светофор", получившей такое название из-за партийных цветов ее потенциальных участников.

Две другие партии уже выразили готовность к переговорам о формировании коалиционного правительства. Социал-демократы единогласно проголосовали за это в пятницу, 15 октября, а "зеленые", из 70 делегатов которых на "малом съезде" в Берлине лишь двое выступили против и еще один воздержался, - абсолютным большинством голосов проголосовали "за" в минувшее воскресенье.

Либералы видят в "светофоре" как возможности, так и проблемы

Генеральный секретарь СвДП Фолькер Виссинг (Volker Wissing) в интервью телерадиокомпании Norddeutscher Rundfunk выразил уверенность в том, что коалиционные переговоры с СДПГ и "зелеными" увенчаются успехом. Как отметил политик, Германии необходимо стабильное федеральное правительство. И он не сомневается, что "светофор" будет именно таковым.

Между тем некоторые его соратники по партии считают, что при формировании коалиционного правительства с социал-демократами и "зелеными" будет немало препон. Либералы видят в "светофорной" коалиции не только возможности, но и проблемы, заявил председатель СвДП Кристиан Линднер после заседания руководящих органов либералов в понедельник в Берлине.

По словам Линднера, по определенным вопросам между тремя партиями существуют разногласия, и это требует от всех сторон "готовности мыслить по-новому". В то же время результаты парламентских выборов в Германии показали "отсутствие сдвига влево". Следовательно, новое правительство должно быть правительством центра, отметил лидер немецких либералов.

Когда точно стартуют коалиционные переговоры с участием социал-демократов, "зеленых" и либералов, пока неясно. Но, как сообщили СМИ источники в партийных кругах, они могут начаться во второй половине текущей недели.

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