Новые взрывы под Брянском и другие события 433-го дня войны

В Брянской области при взрывах пострадал грузовой поезд. Дания выделяет самый крупный пакет помощи Украине с начала войны. Рада призывает ООН признать "рашизм" государственной идеологией РФ.

На 433-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину во вторник, 2 мая, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Взрывы на железной дороге под Брянском

В Брянской области России, недалеко от станции Снежетьская, в момент прохождения грузового состава, следующего из Брянска в Карачев, неизвестные устроили несколько взрывов железнодорожного полотна. По сведениям Telegram-канала Baza, взрывов было три, они произошли в 19.48 по местному времени. В результате перевернулись около 20 вагонов из 70 в составе, указано в посте. Среди них были пустые и груженные металлоломом.

Пострадавших при взрывах не было. Сообщается, что поврежденные вагоны отцепили от состава, который двинулся дальше. Движение на участке железной дороги Снежетьская - Белые Берега было приостановлено. Из опрокинувшихся вагонов произошел разлив, предположительно, серы и селитры, пишет Baza.

Днем ранее в том же регионе РФ, в Унечском районе, из-за взрыва загорелся поезд с нефтепродуктами. Локомотив и 7-8 вагонов сошли тогда с рельсов. Как пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источник, взрывы на железнодорожных путях, которые произошли 1 и 2 мая, "могли совершить одни и те же диверсанты". Примерное расстояние между местами подрывов - около 111 км, отмечается в посте.

Ход боевых действий

За сутки Россия нанесла 3 ракетных и 30 авиационных ударов по территории Украины, а также совершила 8 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке .

По его данным, российская сторона продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих участках фронта подразделениями сил обороны Украины за сутки было отражено 20 атак противника, указывается в сообщении.

Самые яростные бои идут за Бахмут и Марьинку, подчеркивают в Генштабе ВСУ.

Между тем на Запорожском и Херсонском направлении России продолжает вести оборонные действия, указано в сводке. На этих участках фронта в течение суток были произведены обстрелы более 30 населенных пунктов, граничащих с линией боевого столкновения.

Авиация Сил обороны Украины, согласно Генштабу ВСУ, за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Кроме того, украинская сторона сбила три вражеских беспилотника, говорится в сводке. "Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, двенадцать районов сосредоточения живой силы, четыре склада боеприпасов, одно средство ПВО и еще одну важную цель противника", - говорится в документе.

Со своей стороны российское Минобороны сообщает в вечерней сводке об успешных наступательных действиях ВС РФ на Купянском, Лиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях и уничтожении большого количества живой силы военной и техники и противника, включая два истребителя МиГ-29 и самолет Су-25, а также восемь реактивных снарядов HIMARS.

Военная помощь Украине

Дания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,7 млрд крон (около 250 млн долларов США) для поддержки предстоящего украинского наступления, сообщило датское Минобороны. По данным ведомства, в этот пакет, среди прочего, войдут машины для разминирования, боеприпасы, полевые мосты и средства на противовоздушную оборону.

Министр иностранных дел страны Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что это крупнейший пакет помощи, переданный Данией с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Общий объем поддержки Украины со стороны Дании достиг 11 млрд датских крон.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), выступая в рамках диалога с общественностью в Бендорфе (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), подчеркнул, что Украина не должна применять поставленное ФРГ оружие для обстрелов российской территории. По его словам, такие же требования озвучивали и другие страны Запада, которые предоставляют Украине вооружения. Киеву должна быть оказана вся необходимая помощь, однако при этом следует сделать все, чтобы предотвратить войну между Россией и НАТО, указал Шольц.

Он добавил, что на получение боеприпасов для поставленных Германией самоходных артиллерийских установок (САУ) Gepard Украина может рассчитывать с августа.

Рада объявила государственной идеологией РФ "рашизм"

Верховная рада Украины одобрила проект заявления, согласно которому "рашизм" официально признается государственной идеологией России.

При этом Рада обратилась с заявлением к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ и Парламентской ассамблее НАТО, а также к правительствам и парламентам других стран с призывом "поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма". Украинский парламент также призвал международное сообщество "осудить рашистский режим президента РФ Владимира Путина как преступный" и "применить реальные меры, которые позволят привлечь военно-политическое руководство России к ответственности" за совершение преступлений в отношении Украины и ее народа.

Начало учений Anakonda 23 в Польше

В Польше стартовали самые масштабные военные учения текущего года - Anakonda 23. Как сообщает польский телеканал TVN24 на своем сайте, в этих маневрах, проводимых с целью отработать защиту восточного фланга НАТО, принимают участие 12 000 польских военнослужащих, а также несколько сотен солдат из других стран НАТО и партнеров Североатлантического альянса, в том числе США, Румынии, Словении, Швеции, Франции, Латвии, Литвы, Эстонии и Турции. Особое внимание предполагается уделить операциям союзников в районе Балтийского моря.

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