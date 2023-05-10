Новые захоронения в Донбассе и иные события 441-го дня войны

На 441-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в среду, 10 мая, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Ход боевых действий

За минувшие сутки российские силы нанесли удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области, а также 35 авиационных ударов. Они совершили 4 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов Херсонской области из реактивных систем залпового огня, в результате пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, отмечается в вечерней оперативной сводке Генштаба ВСУ в Facebook. "Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток враг совершил более 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка", - указал украинский Генштаб.

Кроме того, в сводке указывается на "массовое недовольство местных жителей из временно захваченного Токмака Запорожской области, которых российская оккупационная администрация "эвакуировала" в Бердянск". "Люди жалуются, что россияне разместили их в ужасающих бытовых условиях, в помещениях без окон, освещения, теплой воды и мебели. Кроме того, оккупанты запретили на неопределенный срок "эвакуированным" гражданам возвращаться обратно в город Токмак", - сообщает Генштаб ВСУ.

Одновременно отмечается, что россияне под предлогом эвакуации мирных жителей продолжают вывозить награбленное имущество из прифронтовых районов Запорожской области. "Так, в Энергодаре военнослужащие российских оккупационных войск полностью разграбили все городские медицинские учреждения, все медицинское оборудование города вывезено во временно оккупированный Симферополь Автономной Республики Крым. Полностью разграблены все предприятия, которые находятся в промышленной зоне вблизи Запорожской атомной электростанции", - говорится в сводке.

У Киева есть данные о 200 тысячах россиян, подозреваемых в преступлениях

База Национальной полиции "Военный преступник" в настоящее время "насчитывает более 200 тысяч россиян, которые с оружием в руках пересекли границы Украины и совершали здесь преступления, заявил в интервью агентству "Укринформ" начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов. По его словам, в эту базу вносят информацию все подразделения, расследующие военные преступления.

В Донецкой области обнаружены новые захоронения убитых украинцев, сообщило министерство внутренних дел Украины. В селе Богородичное Святогорской общины эксгумированы тела двух пожилых женщин и одного мужчины, мирные жители были похоронены в одном из дворов. В Лимане найдены и эксгумированы тела трех мужчин - также гражданских, сообщается далее. Кроме того, на городском кладбище Лимана обнаружена братская могила с погибшими военнослужащими ВСУ, идут работы по идентификации каждого из них, заявили в Киеве. В общей сложности на деоккупированных территориях Донецкой области найдены 385 тел, из них 309 - гражданские, указало МВД.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался принять участие в заседании Военного комитета НАТО из-за "напряженной оперативной ситуации" на фронте - он не смог найти время для того, чтобы подключиться в видеоформате, сообщило издание "Страна" со ссылкой на главу комитета Роба Бауэра. На заседании в Брюсселе Бауэр заявил, что ситуация для российских вооруженных сил в Украине становится все более сложной. Москва "находится на 15-м месяце войны", которая, как она считала, "продлится три дня", указал он. "Голиаф шатается. И это потому, что Давид, которого поддерживают 50 стран мира, продемонстрировал огромную стойкость и тактическое мастерство", - пояснил Бауэр.

Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Кремль опубликовал распоряжение президента РФ Владимира Путина, из которого следует, что Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В документе Путин назначает замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации договора, подписанного в 1990 году 16 государствами НАТО и 6 государствами Организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия). Он устанавливал квоты на количество военной техники - включая танки, артиллерию, вертолеты и самолеты, - которой могли обладать подписавшие его страны.

В тот же день стало известно, что Путин прокомментировал атаку дронов на Кремль, произошедшую 3 мая. Как следует из репортажа журналиста кремлевского пула Андрея Колесникова о праздновании Дня Победы, опубликованного в "Коммерсанте", 8 мая Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ рассказал, что "ничего в этом дроне особенного, сделан из проволоки и современных, правда, материалов и что такие самодельные дроны залетали на базу Хмеймим в Сирии, так что знакомы, и что в нем было всего-то, кажется, 400 грамм тротила". По оценке Колесникова, Путин "не придавал происшедшему того значения, какое ему придавал весь остальной мир". Кроме того, он говорил об одном дроне, хотя сообщалось об атаке двух дронов на Кремль.

Военный суд на Камчатке приговорил военнослужащих, отказавшихся от участия в войне

На Камчатке двое российских военнослужащих, отказавшихся воевать в Украине, приговорены военным судом к двум годам шести месяцам колонии общего режима, сообщает "Сибирь.Реалии". Александр Степанов и Андрей Михайлов отказались выполнять соответствующий приказ командования в январе 2023 года. Всего, по данным "Медиазоны", с начала мобилизации в России в сентябре 2022 года по конец апреля 2023-го в российские военные суды поступило более 1000 уголовных дел в отношении военных, которые самовольно оставили место службы, дезертировали или отказались исполнять приказ.

В Белгородской области вновь погиб человек в результате обстрела. В городе Шебекино погиб мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Зафиксированы два прилета по окраине города, в огороды частных жилых домов", - написал он в своем Telegram-канале. Мужчина с осколочным ранением в голову скончался в карете скорой помощи, добавил глава региона.

В ночь на 10 мая был атакован двумя беспилотниками военный полигон в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Один из дронов "в результате мер воздействия" отклонился от курса и упал, второй был уничтожен огнем, добавил он. Гусев не рассказал о последствиях атаки и не назвал конкретный объект. Между тем Telegram-канал Baza указал без ссылок на источники, что при инциденте никто не погиб, но около 14 военнослужащих пострадали. Речь идет о полигоне "Погоново", уточнил Telegram-канал Astra без ссылок на источники.

Пригожин заявил о большом риске окружения "вагнеровцев" в Бахмуте

Хозяин ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин видит большой риск окружения его боевиков в Бахмуте. "Ввиду сокращения личного состава ЧВК "Вагнер" вынуждена была передать фланги военным. Существует серьезный риск окружения ЧВК "Вагнер" в Бахмуте в результате провала флангов. Фланги уже трещат и проваливаются. При отсутствии боеприпасов "мясорубка" заработает в обратном направлении: ВСУ будут уничтожать ЧВК "Вагнер", - написала в Telegram его пресс-служба.

Между тем представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый назвал фейком утверждения о "снарядном голоде", который испытывают отряды ЧВК "Вагнер" в ходе боев за Бахмут. За прошедшие сутки на Бахмутском направлении произошли 28 боестолкновений и 524 обстрела со стороны российских позиций. "Поэтому их разговоры о каком-то снарядном голоде - это фейк", - заявил Череватый в эфире украинского телевидения. Пригожин в последние дни неоднократно записывал видеообращения к высшему руководству страны, в которых жаловался на недостаток снарядов и заявлял о возможном отходе из Бахмута.

Тем временем главы МИД Германии и Франции Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и Катрин Колонна призвали Китай использовать его влияние на Россию, чтобы остановить развязанную Москвой войну против Украины. "Китай в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН несет особую ответственность за мир во всем мире", - заявила Бербок в Париже, добавив, что к этой ответственности относится и задача "назвать агрессора по имени". Колонна призвала Китай показать России, что та "находится в тупике", и "склонить ее к разуму".

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