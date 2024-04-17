Нидерланды закрывают крупное месторождение газа

Сенат Нидерландов принял решение окончательно закрыть Гронингенское газовое месторождение. Соответствующий законопроект верхняя палата парламента Нидерландов приняла во вторник, 16 апреля. Ранее правительство страны обещало не возобновлять добычу газа из-за риска землетрясений в провинции Гронинген.

Концерны Shell и ExxonMobil, управляющие компанией-оператором месторождения в Гронингене, обратились в арбитражный суд - он решит, должно ли правительство Нидерландов выплатить концернам компенсации на том основании, что в месторождении после закрытия останутся огромные залежи газа.

Разработка одного из крупнейших в Европе газового месторождения была прекращена в октябре 2023 года, однако 11 скважин оставались открытыми на случай "суровой зимы" и "из-за неопределенной международной ситуации", связанной с российским вторжением в Украину. Решение прекратить добычу газа в месторождении, которое, по данным агентства Bloomberg, могло бы полностью восполнить дефицит газа в Евросоюзе, вызвало острые дискуссии в нидерландском обществе.

Добыча газа вызывала землетрясения

Решение закрыть месторождение было принято из-за регулярных землетрясений, происходящих в регионе, причиной которых назвали добычу газа. В 2013 году добыча на месторождении была увеличена почти до 54 миллиардов кубометров, хотя годом ранее Гронинген пострадал от самого сильного землетрясения в истории региона.

После еще одного сильного землетрясения в 2018 году правительство решило прекратить все производство. Всего с 1986 года добыча газа в Гронингене стала причиной около 1600 землетрясений. Были повреждены десятки тысяч зданий и пострадали около ста тысяч человек, говорится в парламентском отчете. За этот период на месторождении было добыто около 2,3 млрд кубометров газа.