Немецкого "Букера" получил роман о взрослении подростка

Немецкая книжная премия 2023 года присуждена австрийскому писателю Тонио Шахингеру за книгу "Echtzeitalter". Жюри объявило об этом вечером в понедельник, 17 октября, во Франкфурте-на-Майне, отметив "тонкую иронию" и "выдающуюся и современную манеру повествования" романа.

На первый взгляд, "Echtzeitalter" - это классический роман о взрослении, рассказывающий о жизни старшеклассника элитной школы-интерната в Вене. Но Шахингер описывает также и политические и социальные условия современного европейского общества, в котором учеников элитного заведения готовят к жизни с помощью жестких реакционных методов и буржуазных идеалов. Спасаясь от этой репрессивной среды, главный герой погружается в мир компьютерных игр, "где есть место фантазии и свободе", говорится в заявлении жюри. Роман также рассказывает о распаде семьи, дружбе, первой любви и месте литературы в современном мире.

Лауреат премии назвал позорной ситуацию с безопасностью евреев в Европе

Вручение премии состоялось за два дня до открытия Франкфуртской книжной ярмарки и было омрачено войной между ХАМАС и Израилем. В своей речи Тонио Шахингер отметил, что "маленькому смешному автору из Австрии" бессмысленно говорить что-либо о войне на Ближнем Востоке, и в то же время "трудно ничего не сказать". "Смотреть на то, что происходит в мире, просто невыносимо. Меня просто убивают ежедневные новости", - сказал австрийский писатель. Он назвал позорной ситуацию, при которой евреи в Европе и во всем остальном мире не чувствуют себя в безопасности.

Немецкая книжная премия - одна из важнейших литературных премий на немецком языке, которая привлекает внимание общества в Германии и за ее пределами и заметно повышает продажи произведений лауреатов. Книги, ставшие победителями, выставляются в Гете-Институте по всему миру и переводятся на другие языки. Немецкий аналог "Букера" присуждается с 2005 года. Награду учредил Биржевой союз немецкой книготорговли. Свою продукцию лоббируют книжные издательства Германии, Австрии и Швейцарии, а определяет победителя Академия Немецкой книжной премии, в которую входят представители из области книгоиздания и СМИ.

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