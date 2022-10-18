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Ким де л'Оризон
Ким де л'Оризон и роман "Blutbuch"Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance
Культура

Роман о жизни небинарных людей получил немецкого "Букера"

Вера Лунева
1 ч. назад

Немецкую книжную премию-2022 вручили Ким де л'Оризон, небинарной персоне из Швейцарии, за дебютный роман "Книга крови".

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Жюри Немецкой книжной премии (Deutscher Buchpreis) было взволновано и тронуто романом: "Blutbuch" ("Книга крови") награжден за его "актуальность и литературное новаторство". Небинарная персона из швейцарского Цюриха Ким де л'Оризон (Kim de l’Horizon) посвящает свою победу протестующим женщинам в Иране.

"Эта премия - не только моя", - говорит Ким де л'Оризонт, благодаря при этом свою мать и посвящая награду женщинам, которые борются за свои права в условиях, угрожающих жизни. По словам Ким де л'Оризонт, то, что жюри выбрало этот текст, - символический жест и поддержка тем, "кого угнетают из-за их тела". На вручении автор исполнил песню и обрил голову - в знак солидарности с иранскими женщинами.

Ким де л'Оризон
Ким де л'Оризон бреет голову в знак солидарности с иранскими женщинамиФото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

"Книга крови": о чем роман?

"Какой язык существует у тела, которое бросает вызов традиционным гендерным категориям?" - задается вопросом жюри премии. Рассказчик из романа "Книга крови" живет в швейцарском Цюрихе, уехав из маленькой консервативной деревушки. В большом городе можно свободно жить как небинарная личность. Бабушка рассказчика заболевает деменцией, и повествователь обращается к ней, перечисляя все те темы, о которых они никогда не говорили, включая гендерную идентичность и расизм бабушки. Секреты и молчание в семьях - вечная тема в литературе. Ким де л'Оризон представляет ее читающей публике с новой перспективы. 

Немецкая книжная премия - одна из важнейших литературных премий на немецком языке, которая привлекает внимание общества в Германии и за ее пределами и заметно повышает продажи произведений лауреатов. Книги, ставшие победителями, выставляются в Гете-институтах по всему миру и переводятся на другие языки. Немецкий аналог "Букера" присуждается с 2005 года. Награду учредил Биржевой союз немецкой книготорговли. Свою продукцию лоббируют книжные издательства Германии, Австрии и Швейцарии, а определяет победителя Академия Немецкой книжной премии, в которую входят представители из области книгоиздания и СМИ.

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