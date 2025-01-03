Политик: Немцы должны войти в состав миротворцев в Украине

Отправляя миротворцев в Украину, Германия должна будет действовать в рамках ЕС и НАТО, заявил эксперт ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер. Только такое миротворчество может быть эффективным и реалистичным.

Участие бундесвера в миротворческих силах в Украине по окончании войны, развязанной против нее Россией, неизбежно, считает эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). "Будучи самой крупной экономикой в Европе, Германия должна быть готова внести свой вклад в обеспечение мира и архитектуры европейской безопасности", - заявил Кизеветтер в интервью немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном в пятницу, 3 января.

Поэтому, считает политик, Германия обязана участвовать в поддержании мира в Украине "с хорошо оснащенными войсками", когда придет время. С точки зрения Кизеветтера, исключать это было бы преступной халатностью. При этом, по его мнению, ФРГ должна действовать в рамках Евросоюза и НАТО. "Эффективным и, учитывая наши ограниченные материальные и человеческие ресурсы в Европе, реалистичным задействование миротворческих сил будет лишь в том случае, когда миротворчество включено в архитектуру европейской и трансатлантической безопасности и, следовательно, в НАТО, поскольку тогда Украина окажется под ядерным щитом", - сказал внешнеполитический эксперт ХДС.

"ЕС придется взять ответственность за свою безопасность"

В то же время председатель комитета Европейского парламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) отметила, что в будущих мирных переговорах "ни Россия, ни США не должны принимать решения в одиночку без согласия Европы". "Евросоюзу, конечно же, придется взять на себя ответственность за свою безопасность в будущем", - заявила политик в интервью немецкому изданию. Однако то, как это может выглядеть, "можно будет определить только после окончания боевых действий" в Украине.

В США, самой важной на сегодняшний день стране для военной поддержки Украины, республиканец Дональд Трамп 20 января вступит в должность президента. Во время предвыборной кампании он выступал против масштабной помощи Киеву и заявил, что восстановит мир в Украине "в течение 24 часов" после вступления в должность. Это вызвало в Киеве опасения, что Украину могут заставить пойти на соглашение, которое будет невыгодным для нее.