Как украинский хор оказался на сцене Admiralpalast в Берлине

Хор украинок спел с немецкими звездами в мюзикле "Tarifzone Liebe" на сцене знаменитого Адмиральского дворца в Берлине. До того как попасть на большую сцену, артисткам приходилось репетировать в школьных холлах.

Украинскому хору "Коло" чуть больше года. Основная часть коллектива - непрофессиональные артисты. Это украинки из Тернополя, Херсона, Львова, а также ныне оккупированных территорий Украины - из разных уголков страны, "от востока до запада", говорят сами хористки. Это не только женщины, ставшие беженками из-за вторжения России, но и те, кто живет в Германии давно, и, как говорит руководительница хора Ольга Водяницкая, "имеют здесь статус и работу".

Именно Водяницкая - певица и преподаватель вокала, выпускница киевской музыкальной академии имени Глиера, а также также мама троих сыновей и жена православного священника – собрала вместе участниц хора. Из Украины Ольга с детьми вынуждена была бежать после вторжения России. "Я не хотела уезжать. Я думала, сейчас мы им покажем, что мы их не ждем. Надеялась, что это ненадолго", - вздыхает она.

"Песня - важный символ для украинцев"

Сначала Ольга по приглашению благотворительной организации Malteser работала с любителями пения в Центре прибытия беженцев из Украины в бывшем аэропорту Тегель в Берлине. "Песня для нас, украинцев, это очень важный символ, и, в то же время, - жизненная необходимость", - говорит Ольга. По ее наблюдениям, творчество помогает людям хотя бы ненадолго отвлечься от бытовых проблем, от страшных воспоминаний, от беспокойства за родных, оставшихся в Украине.

Участницы хора "Коло" Фото: privat

Хор "Коло", собственный проект Ольги, появился в ноябре 2022 года. "Приближалось Рождество, и одними из первых произведений, которые мы разучивали, были колядки. А буквально через месяц наш детский хор принял участие в съемках клипа "Щедрик" украинской звезды Олега Скрипки", - рассказывает руководительница хора.

Несмотря на успехи и увлеченность участников, хор был постоянно на грани закрытия - негде было репетировать. Собирались в любых местах, где можно было петь. "Девочки, участницы хора, которые работали в школах, договаривались с директорами, что мы будем репетировать в школьных холлах. Я даже смеялась, что нам надо переименоваться на "Мюзик-холл", - вспоминает Ольга.

Иногда руки опускались даже у самых стойких. "В какой-то момент мне пришлось взять паузу, потому что волонтерская работа очень опустошает. Потом мне позвонили волонтеры с радостной новостью - нашлось помещение для репетиций в городе", - рассказывает Ольга.

Приглашение на большую сцену

Осенью 2023 года украинский хор - сейчас его полное название " Хор Malteser для украинских беженцев "Коло", - пригласили участвовать в постановке немецкого мюзикла "Tarifzone Liebe". Комедийно-фантазийное шоу о любви в берлинском общественном транспорте, где трамвай влюбляется в своего пассажира, поставил известный немецкий постановщик мюзиклов Кристоф Древиц (Christoph Drewitz) по заказу Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) - берлинского городского транспортного предприятия, в ведении которого находятся наземный транспорт и метро.

В составе труппы были такие известные актеры как Жаннин Вакер, Джино Эмнес и Йендрик Зигварт (Jendrik Sigwart), представлявший Германию на "Евровидении" в 2021 году. Премьера мюзикла состоялась в начале декабря в знаменитом берлинском театре "Адмиральский дворец" (Admiralpalast), а сейчас его можно посмотреть в Youtube.

Перед коллективом "Коло" поставили задачу "усилить хоровую часть" мюзикла, выступив с двумя песнями. На репетициях пришлось выкладываться в полную силу. "Наша задача была одновременно идти, петь и двигаться в slow motion. Это было сложно. Непросто давались и немецкие тексты песен. Но нас терпеливо учили, занимались с нами. Только потом мы поняли, что ребята, уделившие нам столько времени, - это звезды мюзикла. Они супер-профессионалы: в постановке они поют, играют, и при этом ездят на всевозможных колесных устройствах - роликах, самокатах, скутерах", - рассказывают украинские участницы постановки.

Артистический коллектив окружил украинских вокалисток особой заботой. "Старались сделать нам приятное даже в мелочах: спрашивали, как будет по-украински "спасибо". А когда наш хореограф сказал "привіт", а не "привет", было очень трогательно. Мы чувствовали себя частью большой профессиональной команды. И когда в конце представления мы впервые услышали бурные аплодисменты всего зала, это было непередаваемо", - вспоминает Ольга Водяницкая.

Участницы украинского хора "Коло" - на премьере мюзикла в Берлине Фото: PR/Photo by Isa Foltin/Getty Images for BVG

Для одной из участниц хора возвращение на музыкальную сцену Берлина стало знаковым событием. "Когда я закончила университет, мы с моим парнем поехали путешествовать. Это было 30 лет назад. В Берлине мы решили заработать денег с помощью уличных выступлений: играли на двух гитарах и пели песни у станций метро. За несколько приездов мы собрали деньги на комнату в коммуналке в Киеве. И вот через 30 лет я снова в Берлине - выступаю на сцене в мюзикле о берлинской транспортной компании. Как будто круг замкнулся!" - рассказывает DW участница хора "Коло", киевлянка Олена Лянна.

"Tarifzone Liebe" - сказка про любовь

О работе общественного транспорта в Германии Ольга Водяницкая и сама может многое рассказать. Сейчас она с семьей живет в немецком регионе Уккермарк, который находится рядом с польской границей. В Берлин, к своему хору, она добирается по 100 километров в одну сторону, но не жалуется: "Ничего, на региональной электричке ездить удобно".

Ольга Водяницкая Фото: privat

Муж Ольги по воскресеньям ведет церковные службы в берлинском районе Кройцберг, в помещении храма, которое предоставляет братьям по конфессии лютеранский приход. Здесь Ольга также занимается волонтерством и организовывает мероприятия: "Мой муж - священник, а я всегда рядом с ним. У нас большие планы: выступления, Рождество, скоро к нам приедут украинские музыканты-кобзари. Мой телефон разрывается, желающих столько, сколько не в состоянии впустить храм".

Свое будущее Ольга связывает с музыкой. Она уверена, что будет и работа, и востребованность - надо только "подтянуть немецкий". Мюзикл "Tarifzone Liebe" для нее, прежде всего, - это история о любви. "Это сказка про самую большую ценность на Земле, про способность найти ее рядом с собой, про ощущение света. Этот сюжет согревает в тяжелое время, когда мысли разделены между жизнью здесь и сейчас и жизнью там, на родине, с нашими родными", - говорит Ольга.

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