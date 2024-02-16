Немецкие подвесные мосты - среди самых впечатляющих в Европе

Висячие или подвесные пешеходные мосты обычно входят в число самых известных и популярных достопримечательностей своих регионов - позволяют полюбоваться окрестными ландшафтами и одновременно пощекотать нервы, испытать необычные ощущения. В одной только Германии насчитывается более полусотни таких сооружений. Причем в прошлом году здесь завершили сразу два больших проекта - ввели в эксплуатацию 665-метровый подвесной мост для пешеходов Скайуок Виллинген (Skywalk Willingen) в Гессене и 450-метровый мост Блэкфорестлайн (Blackforestline Todtnau) над водопадом Тодтнау в Шварцвальде.

Новый мост на горнолыжном курорте Виллинген даже занял вторую строчку в списке самых длинных в мире после 721-метрового моста Sky-Bridge 721 в Чехии. В последние годы в этом списке, который постоянно меняется, появилось много новых мостов, однако длина - не самый важный параметр, влияющий на популярность и привлекательность достопримечательности.

Висячие мосты для пешеходов в Европе

Немецкий туристический портал Reisereporter составил свой список самых впечатляющих висячих пешеходных мостов в Европе, в который попали некоторые немецкие мосты. Как выглядит эта дюжина, смотрите в нашей фотогалерее: