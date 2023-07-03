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В Германии открыли 665-метровый подвесной мост для пешеходов

Максим Нелюбин
20 мин. назад

Новый висячий пешеходный мост на горнолыжном курорте Виллинген в Гессене стал самым длинным таким мостом в Германии и одним из самых длинных в мире.

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Скайуок Виллинген (Skywalk Willingen)
Скайуок Виллинген и лыжный трамплин Мюленкопфшанце в немецкой земле Гессен Фото: Swen Pförtner/picture alliance/dpa

Новая необычная туристическая достопримечательность появилась в Германии. Как сообщает информационное агентство dpa, в начале июля на горнолыжном курорте Виллинген в регионе Зауэрланд (Гессен) был открыт для посетителей 665-метровый висячий мост для пешеходов Скайуок Виллинген (Skywalk Willingen). Самый длинный такой мост в Германии и один из самых длинных в мире протянут между двумя склонами около трамплина Мюленкопфшанце (Mühlenkopfschanze) - места проведения этапов Кубков мира по прыжкам на лыжах и двоеборью.

На втором месте в списке самых длинных подвесных пешеходных мостов в Германии теперь находится 483-метровый Титан РТ (Titan RT) в Гарце (Саксония-Анхальт), строительство которого было закончено в 2017 году. На третьем - 450-метровый мост Блэкфорестлайн (Blackforestline Todtnau) около водопада Тодтнау в Шварцвальде (Баден-Вюртемберг), введенный в эксплуатацию в июне 2023 года.

Висячие пешеходные мосты в Германии. Фотогалерея

Скайуок Виллинген. Цифры и факты

Новый висячий мост в Виллингене, возведенный строительной фирмой из Швейцарии, спроектирован в так называемом тибетском стиле - не имеет никаких возвышающихся компонентов или опор - свободно протянут над долиной. Общий вес - 125 тонн. Ширина - 1,3 метра. Максимальная высота над поверхностью - 100 метров. Конструкция способна выдержать порывы ветра урагана второй категории - от 154 до 177 километров в час. Планирование, согласование технических деталей, вопросов безопасности и реализация проекта заняли более пяти лет. Стоимость превысила четыре миллиона евро.

Как говорится в пресс-релизе управляющей компании, на мосту одновременно может находиться до 750 человек. Контроль за этим осуществляется в автоматическом режиме. Доступ будет открыт круглогодично в светлое время суток - за исключением дней с плохими метеорологическими условиями. На мосту установлены датчики для измерения скорости ветра и других параметров.

Скайуок Виллинген (Skywalk Willingen)
Стоимость билета для взрослых - 11 евро, для детей - 8,50 евроФото: picture alliance/dpa

Доступ с велосипедами, детскими колясками и домашними животными запрещен. Технические параметры позволяют передвигаться по мосту на инвалидных креслах, но это будет возможно только в часы, когда движение посетителей будет осуществляться в одну сторону. Управляющая компания намерена в будущем организовать такой специальный сервис для людей с ограниченными возможностями в вечернее время.

Местные власти ожидают, что новая достопримечательность дополнительно привлечет в этот регион до 100 тысяч посетителей в год, при этом общее количество ночевок в здешних отелях может увеличиться на 350 тысяч ежегодно.

Самые длинные висячие мосты для пешеходов в мире

Согласно данным агентства dpa, самый длинный в мире висячий мост для пешеходов в своем роде сейчас находится в Чехии - открытый в 2022 году Sky Bridge 721. На втором месте до недавнего времени находился мост 516 Arouca в Португалии, возведенный в 2020 году.

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