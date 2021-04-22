Немецкие эксперты-руссологи просят Путина освободить Навального

Немецкие эксперты в области науки и культуры, специализирующиеся на России, обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить российского оппозиционера Алексея Навального. Выдержки из послания приводит в субботу, 24 апреля, агентство dpa, которое ознакомилось с содержанием документа.

"Господин президент, мы призываем Вас и ответственные органы Российской Федерации освободить господина Навального из-под стражи, - говорится в послании. - Во время нахождения под стражей господину Навальному должно быть позволено получить лечение у независимых врачей по его выбору".

"Мы глубоко обеспокоены состоянием Навального"

Составители письма далее объясняют, что в силу своей профессиональной деятельности в области науки, культуры и СМИ, а также специализации на России привержены "укреплению общественных связей" двух стран посредством просвещения и развития сотрудничества.

"Мы глубоко обеспокоены состоянием Алексея Навального и опасаемся, что его судьба углубит общественное отчуждение" Германии и России, подчеркивается в послании.

Авторы также напомнили, что в феврале Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от российских властей немедленно освободить оппозиционера.

Письмо подписали более 50 экспертов

Подписи под письмом поставили свыше 50 экспертов. В их числе - глава Немецкого общества по изучению Восточной Европы Рупрехт Поленц (Ruprecht Polenz) и профессор Института истории Восточной Европы Боннского университета Мартин Ауст (Martin Aust).

Накануне находящийся в заключении оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что решил прекратить голодовку, объявленную им 31 марта в знак протеста против отсутствия возможности получить в колонии необходимое медицинское обслуживание и консультацию у врачей, вызывающих его доверие.

"Благодаря огромной поддержке хороших людей по всей стране и по всему миру, прогресса мы добились огромного", - подчеркнул оппозиционер. Выход из голодовки займет 24 дня "и, говорят, это даже тяжелее", - написал политик в Instagram.

Преследование оппозиционера в России

Алексей Навальный был задержан в середине января сразу после возвращения из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления его в России боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

С 15 марта Навальный находится в ИК-2 в Покрове. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. 12 апреля соратники политика сообщили о его возвращении в отряд. 17 апреля члены профсоюза "Альянс врачей", ознакомившись с результатами анализа сыворотки крови Навального, сообщили, что эти показатели могут свидетельствовать о почечной недостаточности и угрозе остановки сердца. 21 апреля по всей России прошли массовые акции с требованием освободить Навального, а также предоставить ему надлежащее медицинское обслуживание.

22 апреля лечащие врачи Алексея Навального сообщили, что их пациента на фоне поддержки мирового сообщества и общественного мнения двумя днями ранее, 20 апреля, перевели в гражданскую больницу города Владимира. Там политик "получил доступ к чему-то похожему на независимое обследование", отмечают его лечащие врачи.

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