Немцам разрешили выращивать каннабис: что изменилось?

В Германии появились клубы любителей каннабиса. Один из них вот-вот соберет свой первый урожай. Зачем нужны такие клубы и как они работают?

"Вдруг меня поразил сильный, знакомый, но в Германии редкий запах. Я остановился и увидал возле дороги небольшую грядку конопли. Ее степной запах мгновенно напомнил мне родину и возбудил в душе страстную тоску по ней", - писал в 1857 году Иван Тургенев о своем пребывании в маленьком рейнском городке в повести "Ася". Но, окажись русский писатель здесь сегодня, ему не пришлось бы тосковать. С апреля каннабис в Германии частично легализован для немедицинских целей - его можно открыто курить и хранить. С июля разрешено выращивание конопли частными лицами - до трех растений одновременно, но, как подчеркивается, исключительно для личного пользования. Таким образом власти отреагировали на рост потребления и появление в стране огромного черного рынка.

Кроме того, тот, кто хочет в Германии получить легальный доступ к марихуане, но при этом не культивировать ее дома самостоятельно, может вступить в так называемые объединения по выращиванию или Социальные клубы любителей каннабиса (Cannabis Social Clubs). Их целью является некоммерческое производство и продажа каннабиса и материалов для его разведения (семян и рассады) для личного потребления, а также информирование, профилактика и консультирование по вопросам зависимости.

Подобные клубы уже появились в Германии. Каждый может насчитывать до 500 человек и производить столько "травки", сколько, в перерасчете, разрешено приобретать для личного владения одному участнику: совершеннолетним ежемесячно до 50 граммов, а участникам в возрасте от 18 до 21 года - до 30 граммов в месяц с максимальным содержанием тетрагидроканнабинола 10 процентов. В целом дома можно хранить 30-50 граммов сушеной конопли, а в общественных местах взрослым можно иметь при себе не более 25 граммов.

Для личного использования разрешается выращивать не более трех кустов конопли одновременно Фото: Production_24K/Pond5 Images/IMAGO

Время собирать урожай

Сейчас, в конце октября, происходит сбор одного из первых "урожаев", выращенных в Социальном клубе любителей каннабиса в общине Гандеркезе в федеральной земле Нижняя Саксония. "Для нас это исторический момент, - сказал информационному агентству epd Даниэль Койне (Daniel Keune), председатель этого клуба, который первым получил лицензию на выращивание конопли в Германии. - Быть клубом, легально распространяющим каннабис - это привилегия и знак социальных перемен. Мы с нетерпением ждем возможность взять на себя ответственность и создавать безопасный для потребителей продукт". По словам Койне, половина из 400 растений, выращенных в секретном месте, уже собрана. Через две-три недели они высохнут и зарегистрированные члены клуба смогут купить положенную им норму по цене от 8 до 12 евро за грамм.

Как работают клубы любителей каннабиса

Работа объединений финансируется за счет членских взносов - от 100 до 500 евро в год. Помимо возможности для выращивания в личных целях, они являются единственным легальным источником продажи каннабиса для потребителей в ФРГ. Поэтому даже тот, кто курит "травку" лишь изредка, вынужден вступить в клуб, если не хочет иметь дело с дилерами.

Для членства нужно быть старше 18 лет и иметь немецкое гражданство либо вид на жительство или разрешение на пребывание в Германии не менее шести месяцев. Но, чтобы затем приобрести в клубе готовый к употреблению состав, необходимо состоять в нем не менее трех месяцев и активно участвовать в деятельности сообщества.

Кстати, курение косяков на территориях и в помещениях немецких клубов запрещено. Под запретом и перепродажа купленного в клубе каннабиса. В то же время семена и саженцы для домашнего выращивания могут приобретать как члены объединения, так и люди, в нем не состоящие. Семена даже можно пересылать по почте, но растения - нет. Эти правила призваны предотвратить наркотуризм и любую коммерческую деятельность с каннабисом.

Как защищают детей

Согласно данным медиакомпании ARD, с июля по октябрь на получение лицензии подали заявки 336 каннабис-клубов по всей Германии. Соответствовать жестким требованиям непросто - регистрацию получили пока только 34 процента, а семь заявок были отклонены. Но, как говорит Даниэль Койне: "Каждый грамм, который получают от нас члены клуба, - это на грамм меньше приобретенного на черном рынке".

Строгому контролю подвергается и деятельность клубов. Так, производимый ими каннабис должен соответствовать медицинским ограничениям, а его передачу членам объединения необходимо осуществлять в непрозрачной упаковке и сопровождать инструкцией с предупреждающим текстом. В случае, если урожай необходимо перевезти с места выращивания в расположенный в другом городе клуб, этот этап нужно зарегистрировать в соответствующих органах.

Кроме того, выращивать коноплю разрешается не менее, чем в 200 метрах от школ и других детских и юношеских учреждений, а также игровых площадок. Реклама запрещена. Срок действия лицензии для клуба на выращивание и продажу своим членам конопли ограничен семью годами, но может быть продлен после пяти лет работы. Власти будут инспектировать такие организации минимум раз в год, а те, в свою очередь, обязаны вести учет и регулярно отчитываться о своей деятельности. К тому же у каждого официально зарегистрированного клуба должна быть концепция по защите молодежи и здоровья, а также специалист по профилактике наркозависимости.

Ранее стало известно, что правительство Германии намерено ужесточить апрельский закон о легализации марихуаны с целью предотвратить появление различных бизнес-моделей вокруг выращивания конопли.

Надзорные органы осуществляют строгий контроль за деятельностью Социальных клубов любителей каннабиса. Цель - уменьшить черный рынок по продаже наркотиков Фото: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance

Ученые - о последствиях употребления каннабиса

Германия стала девятой страной в мире, легализовавшей, хоть и частично, каннабис. Соответствующие пояснения опубликованы на сайте министерства здравоохранения Германии . Однако актуальных данных о том, выросло ли потребление каннабиса в стране после его частичной легализации и разрешения выращивания для личного потребления, пока нет. В прошлом году, по сообщениям СМИ, марихуану курили примерно 4,5 миллиона немцев.

Либерализация закона вызвала и серьезную критику. Многие специалисты, в том числе и эксперт по зависимостям Ангела Венцель (Angela Wenzel), предупреждают о последствиях для детей и подростков, для которых взрослые являются примером для подражания. "Если взрослым этот наркотик разрешено употреблять легально, то опасность его влияния на здоровье молодежи остается недооцененной", - считает главный врач клиники имени Дитриха Бонхёффера в Альхорне под Ольденбургом. Каннабис влияет на зрелость мозга у детей и подростков и, в худшем случае, может привести к необратимым расстройствам, таким как депрессия, тревожность или психоз, предупреждает эксперт.