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Полиция ФРГ задержала банду наркоторговцев

Александра Иванова
14 июня 2024 г.

Один из задержанных по подозрению в наркоторговле может быть связан с экстремистским движением "рейхсбюргеров", сообщает полиция Германии.

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Полиция Германии проводит рейды против наркоторговцев в районе Оснабрюка, 13 июня 2024 года
Полиция Германии проводит рейды против наркоторговцев в районе ОснабрюкаФото: dpa

Полиция Германии в четверг, 13 июня, провела в федеральных землях Нижняя Саксония и Северный Рейн - Вестфалия рейды в среде наркоторговцев. Как указывает управление полиции города Оснабрюка, в центр внимания следователей попали при этом боевое оружие, а также возможный сторонник экстремистского движения "рейхсбюргеров".

Уточняется, что обыски прошли на 16 объектах, в том числе в округе Оснабрюк, Ганновере и в районе Нижнего Рейна. Основными подозреваемыми числятся трое человек. Кроме них, в деле еще девять фигурантов. По данным следствия, на протяжении ряда лет банда торговала наркотиками в расположенном в Нижней Саксонии городе Оснабрюке и ряде пограничных районов земли Северный Рейн - Вестфалия. 

Помимо различных видов наркотиков, в ходе обысков полицией были изъяты револьвер, стреляющий холостыми патронами, 21 дорогостоящие часы и несколько ножей, ношение которых является нелегальным. 

Плантация марихуаны и 900 боевых патронов

На одном из усадебных полей следователи обнаружили павильон с профессиональной плантацией марихуаны из 160 растений. Также было конфисковано три килограмма этого наркотического растения.

Полиция провела обыск и в соседнем здании. По информации следователей, проживающий там мужчина не только был связан с бандой наркоторговцев, но и поддерживал немецкую террористическую группировку "рейхсбюргеров". В этом жилище было обнаружено 900 боевых патронов.

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