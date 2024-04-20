В Германии ужесточат закон о частичной легализации марихуаны

По данным Augsburger Allgemeine, Берлин готовит законопроект, чтобы предотвратить коммерческое возделывание конопли. Между тем концерн Deutsche Bahn запретит курить марихуану на вокзалах.

Правительство Германии намерено ужесточить недавно вступивший в силу закон о легализации марихуаны, сообщает издание Augsburger Allgemeine . Правящая коалиция в особенности хочет предотвратить возникновение коммерческих структур для выращивания конопли, пишет газета в субботу, 20 апреля, со ссылкой на готовящийся законопроект. В частности, планируется запретить возможность размещения плантаций марихуаны несколькими земледельческими предприятиями в одном месте или одном здании, указывает газета.

Власти будут запрещать возделывание марихуаны рядом с другими культурами

Кроме того, ответственные ведомства должны получить большую свободу действий при проведении контроля и вынесении отрицательных решений по ходатайствам о возделывании марихуаны. Соответствующие органы должны иметь возможность отказать в выдаче разрешения, если площади возделывания каннабиса находятся в непосредственной близости от посевов других культур, сообщается далее.

Правительство также планирует предотвратить появление различных бизнес-моделей вокруг выращивания марихуаны, пишет газета. В законопроекте также указывается о возможных нарушениях европейского законодательства, которые могут иметь место в случае возникновения крупных или коммерчески используемых плантаций марихуаны.

Ужесточая закон о легализации марихуаны, Берлин реагирует на требования ряда федеральных земель, резко критикующих данную норму.

В Германии запретят употребление марихуаны на вокзалах

Между тем, немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn запретит употребление каннабиса на вокзалах, несмотря на новый закон. В ближайшее время компания внесет этот запрет в правила для пассажиров, чтобы защитить, в особенности, подростков и детей, сообщила представитель Deutsche Bahn изданию Bild am Sonntag. Новые правила вступят в силу примерно через четыре недели, указывается далее.

С июня Deutsche Bahn будет наказывать нарушителей, не отреагировавших на соответствующие просьбы сотрудников, пишет газета.

Частичная легализация марихуаны в Германии

С 1 апреля в Германии действует закон, допускающий частичную легализацию каннабиса и получаемой из него марихуаны. Тем самым в стране разрешено ее владение и контролируемое выращивание для личного потребления, но со значительными ограничениями. Среди прочего разрешается для личного потребления хранить дома до 50 граммов, а в общественном пространстве иметь при себе до 25 граммов марихуаны или гашиша. Потребление марихуаны в общественных местах также разрешено с большими ограничениями. В частности, оно запрещено вблизи школ, детских садов, спортивных сооружений, а также в присутствии несовершеннолетних.

Принятие закона критиковали, в частности, власти Баварии и различные организации. Бавария собирается применять этот закон со строгими ограничениями. Баварский премьер-министр Маркус Зёдер (Markus Söder) грозит большими штрафами тем, кто не будет его соблюдать. Для сдерживающего эффекта баварское министерство здравоохранения опубликовало каталог предусмотренных денежных наказаний: за превышение разрешенной дозы - до тысячи евро при первом нарушении, сумма вдвое выше - при повторном. Кроме того, власти Мюнхена намерены сделать свой традиционный пивной праздник Октоберфест свободной от марихуаны зоной.