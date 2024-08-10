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В Берлине прошла акция за дальнейшую легализацию каннабиса

Даниил Сотников
10 августа 2024 г.

Несколько сотен человек на митинге в столице ФРГ требовали быстрее разрешить продажу каннабиса в специальных магазинах.

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Кусты каннабиса
Кусты каннабисаФото: Emmanuele Contini/NurPhoto/picture alliance

В Берлине несколько сотен человек вышли на парад в поддержку дальнейшей легализации конопли в немецкой столице, сообщает агентство dpa в субботу, 10 августа. По данным полиции, в акции приняли участие примерно 650 человек, парад прошел без происшествий. Участники открыто курили марихуану, поскольку с этого года ее употребление при определенных условиях стало легальным.

Митинг под девизом "Легализация, но правильно!" начался около полудня на Александерплац. Выступавшие призвали ускорить реализацию закона о каннабисе, вступившего в силу в апреле, пишет dpa. В первую очередь демонстранты выступали за скорейшее предоставление разрешения на продажу каннабиса в специализированных магазинах. В нынешнем виде закон фактически разрешает лишь самостоятельное выращивание с некоторыми ограничениями.

Частичная легализация марихуаны в Германии

С 1 апреля в Германии действует закон о частичной легализации каннабиса и получаемой из него марихуаны. В стране разрешено владение и контролируемое выращивание для личного потребления, но со значительными ограничениями. Среди прочего разрешается для личного потребления хранить дома до 50 граммов, а в общественном пространстве иметь при себе до 25 граммов марихуаны или гашиша. Потребление марихуаны в общественных местах также разрешено с большими ограничениями -  оно запрещено вблизи школ, детских садов, спортивных сооружений, вокзалов, а также в присутствии несовершеннолетних.

Закон не предусматривает свободной продажи каннабиса. Дилерство и после принятия нового закона официально находится под запретом. Продажа наркотика - в специализированных и сертифицированных магазинах - будет предусмотрена только на втором этапе закона, когда будут подведены итоги новой политики.

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