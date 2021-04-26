 Навальный подал в суд на СИЗО ″Матросская тишина″ | Новости из Германии о России | DW | 27.04.2021

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Россия

Навальный подал в суд на СИЗО "Матросская тишина"

В Преображенский суд Москвы поступил иск Навального к московскому СИЗО-1. По данным "Интерфакса", жалоба связана с постановкой политика на учет как склонного к побегу.

Российский политик Алексей Навальный

Алексей Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий реальный срок во Владимирской области, подал в Преображенский суд Москвы иск к следственному изолятору "Матросская тишина", в котором он находился до этапирования в колонию. "В суд поступил административный иск Навального к СИЗО-1 УФСИН России по Москве об оспаривании решения комиссии органа исполнительной власти субъекта РФ", - сообщила во вторник, 27 апреля, "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.

По данным агентства, ссылающегося на информированный источник, в исковом заявлении речь идет о постановке Навального в СИЗО на учет как склонного к побегу. Ранее адвокаты политика заявляли, что его постановка на профилактический учет может стать препятствием условно-досрочному освобождению.

Три иска к покровской колонии

Накануне стало известно о подаче защитой Навального трех административных исков к колонии в Покрове. По данным ТАСС, они связаны с решением руководства ИК-2 поставить оппозиционера на профилактический учет как склонного к побегу, отказом выдать привезенные политиком и приобретенные в колонии книги, в том числе Коран, а также цензурой получаемых им газет, которая выражалась "в изъятии путем механической вырезки страниц". Навальный пожаловался на удаление статей из номеров "Новой газеты" и "Коммерсанта", в частности колонки филолога Гасана Гусейнова.

Дело Алексея Навального

Навальный был задержан сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. 15 марта он был доставлен в ИК-2 в Покрове.

Адвокаты и соратники политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. С 31 марта оппозиционер держал голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. После массовых митингов в его поддержку политик был обследован врачами и объявил о прекращении голодовки.

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    18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

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    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


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"Куда убыл, мне не сказали, скорее всего в колонию, но возможно еще куда-то", - сообщил адвокат Алексея Навального после попытки посетить своего подзащитного в СИЗО.

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