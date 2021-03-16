Суд не удовлетворил жалобу юристов ФБК на отказ проверять ФСБ

Судья 235-го гарнизонного военного суда Москвы Андрей Толкаченко оставил без удовлетворения жалобу Фонда борьбы с коррупцией о возбуждении уголовного дела в отношении вероятных сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), которых Алексей Навальный винит в своем отравлении. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщила корреспондент DW из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд признал решение Главного военного следственного управления (ГВСУ) законным и обоснованным, а жалобу ФБК - не подлежащей удовлетворению", - сказал Толкаченко. "Конституционные права заявителя не были нарушены", - добавил он. Сам оппозиционер по видеосвязи на заседании не присутствовал.

До перерыва адвокат Навального - Вячеслав Гимади - озвучил основные обстоятельства отравления Навального и его госпитализации в берлинской клинике "Шарите". Юрист пересказал факты из расследования команды оппозиционера и портала Bellingcat и перечислил фамилии предполагаемых преступников. После оглашения решения Гимади объявил о готовности обжаловать отказ.

Суть обращения ФБК

Жалоба ФБК связана с отказом Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ возбуждать дело после обращения юриста Навального Владлена Лося. Тот ссылался на статью 125 УПК РФ, которая предусматривает обжалование "действий или бездействия следствия".

Следователи в свою очередь оснований для проведения проверки и возбуждения дела не нашло - "в связи с отсутствием признаков преступлений".

Защитник Гимади не считает, что на Навального оказывали давление

Рассмотрение жалобы в военном суде началось 16 марта, стороны озвучили свои позиции, после чего был объявлен перерыв до 22 марта.

Навальный тогда отказался участвовать в слушаниях по видеосвязи, прислав из колонии соответствующее заявление, в котором также предоставил право действовать в суде своим представителям. Гимади на том этапе посчитал преждевременным делать выводы о том, что на оппозиционера оказывали давление.

Отравление оппозиционера

Алексей Навальный в августе 2020 года был отравлен в Томске запрещенным боевым отравляющим веществом из группы "Новичок" и затем перевезен на лечение в Германию. Навальный обвиняет в покушении президента РФ Владимира Путина и ФСБ. Более 50 стран - участниц ОЗХО призвали Россию расследовать отравление политика. Журналисты Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о группе возможных сотрудников ФСБ, предположительно причастных к отравлению. Власти РФ отрицают все обвинения. Евросоюз и Великобритания ввели санкции за отравление Навального.

Позднее, 17 января, Навальный вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля он был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.

Суды над Навальным

В конце февраля прошли сразу два суда над Навальным. Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции заменить оппозиционеру условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Суд лишь вычел из итогового срока лишения свободы полтора месяца, которые Навальный провел под домашним арестом. В результате, Навальный должен провести в колонии 2 года 6 месяцев и две недели. На процессе по делу о клевете на ветерана суд обязал оппозиционера выплатить штраф в 850 тысяч рублей. ЕС и США ввели санкции против российских чиновников, предположительно причастных к вынесению приговора Навальному.

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