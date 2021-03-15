Рассмотрение жалобы соратников Навального на отказ проверять ФСБ отложено

Военный суд в Москве объявил перерыв до 22 марта, когда запланированы прения сторон. На заседании судья объявил, что сам Навальный отказался от участия в слушаниях, поручив действовать своим адвокатам.
Военный суд в Москве отложил рассмотрение жалобы на отказ проверять ФСБ на причастность к отравлению известного российского оппозиционера Алексея Навального. Судья 235-го гарнизонного военного суда на заседании во вторник, 16 марта, объявил перерыв до 22 марта, когда запланированы выступления сторон, сообщает корреспондент DW.
По словам судьи, Навальный отказался участвовать в этих слушаниях по видеосвязи, прислав из колонии соответствующее заявление, в котором также предоставил право действовать в суде своим представителям.
Адвокат Алексея Навального Вячеслав Гимади согласился на рассмотрение дела без участия политика. В беседе с корреспондентом DW он отметил, что не знал о нежелании Навального участвовать в заседании по видеоконференцсвязи. При этом Гимади посчитал преждевременным делать выводы о том, что на Навального оказывали давление.
Выступивший на заседании суда военный прокурор потребовал отказаться от рассмотрения жалобы соратников Навального. "Жалоба удовлетворению не подлежит. Доследственная проверка по факту отравления Навального уже проводится в Новосибирске, а заявления представителей ФБК никаких сведений об отравлении не содержат. Считаю отказ законным и обоснованным", - сказал он.
Следователь Главного военного следственного управления (ГВСУ) поддержал позицию прокурора. "Полагаю, что в жалобе должно быть отказано. По результатам рассмотренных сообщений, указанных в заявлении о преступлении, считаем, что заявление должны рассматривать в управлении СК на транспорте в Сибирском федеральном округе. А если они установят причастность сотрудников ФСБ - направить материалы в военное управление", - заявил военный следователь.
Со своей стороны адвокат Вячеслав Гимади настаивал на удовлетворении жалобы. "Выводы о наличии или отсутствии признаков преступления может быть сделан только путем проведения проверки", - подчеркнул он.
Алексей Навальный в августе 2020 года был отравлен в Томске запрещенным боевым отравляющим веществом из группы "Новичок" и затем перевезен на лечение в Германию. Навальный обвиняет в покушении президента РФ Владимира Путина и ФСБ. Более 50 стран - участниц ОЗХО призвали Россию расследовать отравление политика. Журналисты Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о группе возможных сотрудников ФСБ, предположительно причастных к отравлению. Власти РФ отрицают все обвинения. ЕС и Великобритания ввели санкции за отравление Навального.
17 января Навальный вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля он был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.
20 февраля прошли сразу два суда над Навальным. Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции заменить оппозиционеру условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Суд лишь вычел из итогового срока лишения свободы полтора месяца, которые Навальный провел под домашним арестом. В результате, Навальный должен провести в колонии 2 года 6 месяцев и две недели. На процессе по делу о клевете на ветерана суд обязал оппозиционера выплатить штраф в 850 тысяч рублей. ЕС и США ввели санкции против российских чиновников, предположительно причастных к вынесению приговора Навальному.
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