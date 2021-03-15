Рассмотрение жалобы соратников Навального на отказ проверять ФСБ отложено

Военный суд в Москве отложил рассмотрение жалобы на отказ проверять ФСБ на причастность к отравлению известного российского оппозиционера Алексея Навального. Судья 235-го гарнизонного военного суда на заседании во вторник, 16 марта, объявил перерыв до 22 марта, когда запланированы выступления сторон, сообщает корреспондент DW.

По словам судьи, Навальный отказался участвовать в этих слушаниях по видеосвязи, прислав из колонии соответствующее заявление, в котором также предоставил право действовать в суде своим представителям.

Адвокат Алексея Навального Вячеслав Гимади согласился на рассмотрение дела без участия политика. В беседе с корреспондентом DW он отметил, что не знал о нежелании Навального участвовать в заседании по видеоконференцсвязи. При этом Гимади посчитал преждевременным делать выводы о том, что на Навального оказывали давление.

Позиции сторон

Выступивший на заседании суда военный прокурор потребовал отказаться от рассмотрения жалобы соратников Навального. "Жалоба удовлетворению не подлежит. Доследственная проверка по факту отравления Навального уже проводится в Новосибирске, а заявления представителей ФБК никаких сведений об отравлении не содержат. Считаю отказ законным и обоснованным", - сказал он.

Следователь Главного военного следственного управления (ГВСУ) поддержал позицию прокурора. "Полагаю, что в жалобе должно быть отказано. По результатам рассмотренных сообщений, указанных в заявлении о преступлении, считаем, что заявление должны рассматривать в управлении СК на транспорте в Сибирском федеральном округе. А если они установят причастность сотрудников ФСБ - направить материалы в военное управление", - заявил военный следователь.

Со своей стороны адвокат Вячеслав Гимади настаивал на удовлетворении жалобы. "Выводы о наличии или отсутствии признаков преступления может быть сделан только путем проведения проверки", - подчеркнул он.

Отравление Алексея Навального

Алексей Навальный в августе 2020 года был отравлен в Томске запрещенным боевым отравляющим веществом из группы "Новичок" и затем перевезен на лечение в Германию. Навальный обвиняет в покушении президента РФ Владимира Путина и ФСБ. Более 50 стран - участниц ОЗХО призвали Россию расследовать отравление политика. Журналисты Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о группе возможных сотрудников ФСБ, предположительно причастных к отравлению. Власти РФ отрицают все обвинения. ЕС и Великобритания ввели санкции за отравление Навального.

17 января Навальный вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля он был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.

Суды над Навальный

20 февраля прошли сразу два суда над Навальным. Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции заменить оппозиционеру условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Суд лишь вычел из итогового срока лишения свободы полтора месяца, которые Навальный провел под домашним арестом. В результате, Навальный должен провести в колонии 2 года 6 месяцев и две недели. На процессе по делу о клевете на ветерана суд обязал оппозиционера выплатить штраф в 850 тысяч рублей. ЕС и США ввели санкции против российских чиновников, предположительно причастных к вынесению приговора Навальному.

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