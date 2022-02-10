 НАТО вновь пригласила Россию на переговоры | Новости из Германии о Европе | DW | 10.02.2022

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Европа

НАТО вновь пригласила Россию на переговоры

Йенс Столтенберг сообщил, что направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с приглашением продолжить диалог. По словам генсека НАТО, времени до возможного нападения России на Украину остается все меньше.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании Совета НАТО - Россия в Брюсселе 12 января 2022 года

Йенс Столтенберг

Североатлантический альянс настоятельно призывает Россию продолжить переговоры в рамках Совета НАТО - Россия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в четверг, 10 февраля, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, что направил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо с повторным приглашением продолжить диалог, чтобы найти дипломатический путь, ведущий вперед.

Столтенберг выразил обеспокоенность увеличением численности войск РФ на границе с Украиной, отметив, что "это опасный момент для европейской безопасности". "Число российских военнослужащих растет, время для предупреждения о возможном нападении сокращается", - сказал он.

Джонсон в свою очередь предупредил, что Европа в ближайшие несколько дней может столкнуться с "самым опасным моментом" в противостоянии с Москвой. "Я, честно говоря, не думаю, что решение (о нападении России на Украину. - Ред.) принято. Но это не значит, что что-либо абсолютно катастрофическое не может случиться очень скоро", - сказал британский премьер.

Он не исключил дальнейшего увеличения численности британских войск в Восточной Европе. Йенс Столтенберг тоже предупредил о расширении военного присутствия НАТО в случае дальнейшей агрессии России.

Январское заседание Совета НАТО - Россия не принесло результатов

В Брюсселе 12 января состоялось первое с 2019 года заседание Совета НАТО - Россия. Во время четырехчасовой встречи сторонам не удалось добиться сколь-либо заметного прогресса. США и их союзники по Североатлантическому альянсу заявили, что двери НАТО и впредь останутся открытыми для новых членов и что Россия не может иметь права вето в этом вопросе. На предложения Столтенберга продолжить встречи в рамках совета Москва пока не отреагировала.

В конце 2021 года появились данные, что РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. В конце декабря она выступила с призывом предоставить "гарантии безопасности" в адрес США и НАТО, потребовав сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

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  • Infografik Russische Anti-Nato-Truppen Russisch

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  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

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    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:49

Как Украина стала картой в игре России и НАТО (02.02.2022)

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