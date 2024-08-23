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На базе НАТО в Гайленкирхене усилены меры безопасности

Ася Миллер
23 августа 2024 г.

На авиабазе введен второй уровень безопасности "Чарли". Причина - разведывательные данные, указывающие на "возможную угрозу" для Североатлантического альянса.

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Авиабаза НАТО в Гайленкирхене (архивное фото)
Авиабаза НАТО в Гайленкирхене (архивное фото)Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Уровень безопасности на военной базе НАТО в Гайленкирхене на западе Германии повышен до второй позиции "Чарли". Все сотрудники, не задействованные в военной операции, отправлены домой в качестве меры предосторожности, сообщил представитель авиабазы, расположенной в земле Северный Рейн - Вестфалия, в пятницу, 23 августа. Причиной повышения уровня безопасности стали разведывательные данные, указывающие на "возможную угрозу" для Североатлантического альянса.

Полиция подтвердила свое участие в операции, но не уточнила о количестве привлеченных к ней сотрудников. Репортер агентства dpa в Гайленкирхене сообщил о присутствии на территории базы нескольких полицейских машин. На электронных табло и указателях у въезда на авиабазу указан уровень безопасности "Ч".

В Гайленкирхене размещены самолеты-разведчики натовской системы раннего оповещения AWACS. 14 переоборудованных самолетов Boeing-707 контролируют воздушное пространство с целью раннего обнаружения возможных угроз.

Попытки диверсий на военных базах НАТО в ФРГ

Газета Süddeutsche Zeitung 14 августа сообщила о возможной попытке диверсии на военной базе НАТО в Гайленкирхене. Записи видеокамер показали, что неизвестный перелез через ограждение, чтобы проникнуть на территорию базы.

Тем временем на военной базе в Кельне в ночь на 14 августа сработали датчики контроля воды. Проведенные после многочисленные тесты не показали отклонений от нормы. В результате обхода территории военного объекта в заграждении была обнаружена дыра.

Оба объекта были взяты под усиленное наблюдение. Сразу после инцидентов в Кельне и Гайленкирхене министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) призвал повысить бдительность и сообщил о пересмотре планов по защите доступа к территории военных объектов.

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