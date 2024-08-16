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Бундесвер: Загрязнения питьевой воды в казармах Кельна нет

Роман Сулима
16 августа 2024 г.

Превышения предельных значений в системе питьевого водоснабжения в казармах кельнского района Ван также не обнаружено, говорится в пресс-релизе бундесвера. Инциденты не оказали влияния на водоснабжение населения.

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Казармы бундесвера в Мехернихе
Казармы бундесвера в Мехернихе (фото из архива)Фото: Benjamin Westhoff/dpa/picture alliance

Превышения предельных значений в системе питьевого водоснабжения в казармах кельнского района Ван не обнаружено, говорится в официальном пресс-релизе вооруженных сил ФРГ (бундесвера), обнародованном в пятницу, 16 августа. Подозрения на загрязнение питьевой воды в резервуарах, предназначенных для употребления немецкими военнослужащими, возникли с рядом произошедших недавно инцидентов - "с попытками проникновения в закрытую военную зону и подозрениями в несанкционированном доступе к системам питьевого водоснабжения" пока неопознанных посторонних лиц.

"Во всех случаях бундесвер реагировал быстро и адекватно. Были усилены проверки в казармах Кельн-Ван, на авиабазе НАТО в Гайленкирхене и в казармах в Мехернихе", - говорится в пресс-релизе. Проведенные ранее тесты воды в Гайленкирхене и в Мехернихе также показали, что предельные значения, установленные нормативами о питьевой воде Германии, не превышены. "Воду можно снова использовать. Инциденты не оказали влияния на водоснабжение гражданского населения", - утверждает бундесвер.

Утром 16 августа представители городских властей Мехерниха (земля Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии) также сообщили, что водопроводная вода в пригодна для питья после кипячения.

Истоки подозрений на отравление воды для бундесвера

Как стало известно из компетентных источников, в ночь на 14 августа в ограждении авиабазы НАТО в Гайленкирхене и ранним утром того же дня в заборе авиабазы бундесвера в кельнском районе Ван (оба - военные объекты с автономной системой водоснабжения) были обнаружены дыры. Вечером следующего дня у казарм Мехерниха была обнаружена дыра в ограждении вокруг резервуара, из которого вода подается в город и на базу.

Вызванный на место происшествия в Кельне персонал заметил у насосной станции человека, который быстро удалился за ограждение. Ограждение также было повреждено. Местные пожарные подразделения, Немецкий Красный Крест, военные и районное управление здравоохранения Ойскирхена в течение ночи проанализировали первые пробы. В результате удалось установить отсутствие химического загрязнения.

Запрет на использование воды для питья, душа и стирки одежды

Из-за опасений, что на территорию авиабазы в Кельне могли проникнуть неизвестные лица, доступ к ней был перекрыт, и военная полиция проверила весь объект, но никого постороннего не обнаружила. Поэтому персонал во второй половине 14 августа смог вернутся на свои рабочие места, сообщила пресс-служба бундесвера.

До этого был введен запрет на использование воды для питья, душа и стирки одежды. Ограничение, которое на данный момент снято, коснулось порядка 10 тысяч человек. Власти призвали население запастись бутилированной питьевой водой в качестве меры предосторожности и пообещали пополнить свой аварийный запас.

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