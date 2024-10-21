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НАТО предостерегает КНДР от участия в войне против Украины

Жан Рофе
21 октября 2024 г.

Участие северокорейских солдат в войне России против Украины приведет к эскалации конфликта, заявил генсек НАТО.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе 18 октября 2024 года
Марк Рютте (фото из архива)Фото: François WALSCHAERTS/AFP

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предостерег КНДР от отправки войск в Россию для участия в захватнической войне против Украины. Это "будет означать значительную эскалацию", написал он в своем аккаунте в соцсети X в понедельник, 21 октября.

По словам Рютте, он уже обсудил ситуацию с президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем, которому разведка донесла, что Северная Корея перебросила в Россию 1500 солдат. По данным южнокорейской разведки, сейчас они проходят подготовку на востоке России, а затем будут отправлены на линию фронта в Украину.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap ранее сообщало со ссылкой также на источники в разведке, что Пхеньян хочет отправить на фронт "четыре бригады численностью 12 000 солдат, включая части специального назначения".

Комментируя эти утверждения на пресс-конференции в Брюсселе 18 октября, Рютте заявил, что у альянса пока нет подтверждений активного участия северокорейских солдат в военных действиях. Однако он указал на масштабную помощь Москве со стороны Пхеньяна в виде вооружений, технологий и новых разработок, что вызывает беспокойство у партнеров Украины.

Зеленский призвал отреагировать на помощь КНДР Москве

Президент Украины Владимир Зеленский расценил военное сотрудничество России и КНДР как новый виток эскалации агрессивной войны Москвы против его страны. "Сейчас у нас есть четкие данные о том, что в Россию поставляют и людей из Северной Кореи, и это уже не просто рабочие для производств, но и военные. И мы ожидаем нормальной, честной и сильной реакции партнеров на это", - сказал Зеленский в видеообращении к народу вечером 20 октября.

Он подчеркнул, что речь идет о "фактическом вступлении еще одного государства в войну против Украины".

Ранее РФ опровергала сообщения о том, что северокорейские солдаты воюют вместе с российскими войсками в Украине.

 

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