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НАТО объявила о начале ежегодных ядерных учений в Европе

Александра Иванова
11 октября 2024 г.

В ходе учений Steadfast Noon отрабатывается доставка ядерного оружия США из подземных хранилищ к самолетам и его установка. Маневры пройдут над Северным морем - в пространстве Великобритании, Бельгии и Нидерландов.

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Генсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк РюттеФото: John Thys/AFP

Ежегодные учения НАТО по защите территории альянса от нападения с использованием ядерного оружия под названием Steadfast Noon ("Стойкий полдень") начнутся 14 октября. Об этом в четверг, 10 октября, сообщил в Лондоне генсек НАТО Марк Рютте.

Он указал, что в текущем году в учениях будут задействованы более 60 самолетов. Маневры пройдут над акваторией Северного моря - в воздушном пространстве Великобритании, Бельгии и Нидерландов.

"В нестабильном мире крайне важно, чтобы мы проверяли и укрепляли нашу оборону, чтобы противники знали, что НАТО готова и способна ответить на любую угрозу", - пояснил Рютте. В Североатлантическом альянсе подчеркивают, что учения Steadfast Noon не являются реакцией на агрессивную войну России против Украины, указывает агентство dpa.

Учения проводятся без настоящего ядерного оружия

Подробностей относительно сценария маневров к моменту публикации не сообщалось. По данным военных экспертов, в ходе этих ежегодных учений отрабатывается безопасная доставка ядерного оружия США из подземных  хранилищ к самолетам и его установка на их днища. Учебные полеты, однако, проводятся без использования настоящего оружия, уточняет dpa.

Программа НАТО по совместному использованию ядерного оружия предусматривает, что американское ядерное оружие, размещенное в Европе, в чрезвычайных ситуациях может быть сброшено на объекты противника с самолетов стран-партнеров. По официально неподтвержденной информации, оно хранится на севере Италии, в Турции, Бельгии, Нидерландах, а также на базе Бюхель в германской федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

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