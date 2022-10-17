  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Самолет Tornado
Кадры учений Steadfast Noon в 2018 годуФото: Rainer Jensen/dpa/picture-alliance
ПолитикаЕвропа

НАТО начинает учения по защите от ядерного оружия

Ольга Лебедева
20 мин. назад

Двухнедельные маневры "Стойкий полдень" являются рутинным мероприятием и не связаны с ядерными угрозами России, указывают в НАТО.

https://p.dw.com/p/4IGcf

НАТО проводит ежегодные учения по защите европейской территории альянса от последствий возможного применения ядерного оружия. В очередных маневрах "Стойкий полдень" ("Steadfast Noon"), которые начались в понедельник, 17 октября, и будут проходить на протяжении ближайших двух недель, задействовано до 60 самолетов. В их числе - современные истребители, самолеты-разведчики и самолеты-заправщики, а также бомбардировщики большой дальности типа B-52.

Местами проведения будут являться в особенности воздушное пространство Бельгии и Великобритании, а также Северное море. В число участников входит бундесвер. О сценарии и деталях учений НАТО не предоставляет никакой информации.

Учения не связаны с войной в Украине

При этом НАТО подчеркивает, что учения не являются реакцией на войну России против Украины. "Маневры, которые продлятся до 30 октября, являются рутинными, повторяющимися учебными мероприятиями, не связанными с текущими событиями международной повестки", - заявили в Североатлантическом альянсе 14 октября. По словам представителя НАТО Оаны Лунгеску, они вносят вклад в эффективность и безопасность ядерного сдерживания альянса.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины российский президент Владимир Путин, представители власти и пропагандисты неоднократно давали понять, что Россия может применить ядерное оружие. В частности, 21 сентября Путин в обращении к народу в связи с началом мобилизации заявил, что власти России для защиты своей территории готовы использовать "все имеющиеся в нашем распоряжении средства", подчеркнув, что "это не блеф".

Смотрите также:

"Северному потоку" - конец?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Куда едет ядерный поезд и готовит ли Путин атомный удар по Украине? DW Новости (06.10.2022)

Куда едет ядерный поезд и готовит ли Путин атомный удар по Украине? DW Новости (06.10.2022)

Владимир Путин и его подчиненные вновь угрожают нанесением ядерного удара. Так решится ли российский президент, в свете успешного контрнаступления ВСУ и серьезных трудностей, которые испытывает российская армия, применить ядерный арсенал в Украине? Что об этом говорят различные западные эксперты? И что показывает видео эшелона якобы ядерного управления Минобороны?
Конфликты
6 октября 2022 г.
34:32 мин.
external

Эхо гойды. Непризнанные референдумы. Кто взорвал потоки – "Заповедник", выпуск 234, 09.10.22

Эхо гойды. Непризнанные референдумы. Кто взорвал потоки – "Заповедник", выпуск 234, 09.10.22

Как гойда заглушила горечь побед. Поздравительные стихи о референдумах к юбилею В.В. Путина. Расследование о подрывах Северных потоков. Цирковая мобилизация с перегибами и фокусами на переодевание. Песня о том, что блеф может обернуться ядерной войной. Путин защищает Шойгу от Кадырова. Смотрите в 234-м выпуске "Заповедника"!
Политика
9 октября 2022 г.
13:44 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разрушения в Киеве после одного из обстрелов в середине октября

Киев атаковали дронами-камикадзе

Конфликты
54 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Новый командующий войсками РФ в Украине генерал армии Сергей Суровикин

"Сирийский мясник" в Украине: западные эксперты о Суровикине

"Сирийский мясник" в Украине: западные эксперты о Суровикине

Политика
16 октября 2022 г.
Протесты в Иране

Месяц протестов в Иране: общество требует перемен

Месяц протестов в Иране: общество требует перемен

Политика
16 октября 2022 г.
Протесты в Праге, сентябрь 2022 года

Протесты в Праге. Кто за ними стоит и кто в них участвует

Протесты в Праге. Кто за ними стоит и кто в них участвует

Политика
15 октября 2022 г.
Генсек ЦК КПК Си Цзиньпин

XX съезд Компартии Китая: что стоит от него ждать миру

XX съезд Компартии Китая: что стоит от него ждать миру

Политика
15 октября 2022 г.
Иранские дроны

Чем опасны для Украины иранские дроны, и как их сбивают

Чем опасны для Украины иранские дроны, и как их сбивают

Политика
14 октября 2022 г.
На саммите СРГ в Астане 14 октября

О чем говорили в кулуарах саммитов в Астане?

О чем говорили в кулуарах саммитов в Астане?

Политика
14 октября 2022 г.
На главную страницу