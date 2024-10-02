Беларусь в ядерной доктрине России: что это значит?

Согласно новой ядерной доктрине Москва сможет применять ядерное оружие в том числе для защиты Беларуси. Что это значит для страны - у DW.

На заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию Владимир Путин заявил о том, что Москва оставляет за собой право на применение ядерного оружия против неядерных государств, в том числе в случае агрессии против Беларуси. "С белорусской стороной все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету", - сказал Путин.

Чуть позже глава МИД Беларуси Максим Рыженков заявил, что к 25-летию образования Союзного государства (СГ) Минск и Москва планируют подписать договор о гарантиях безопасности, в котором одним из пунктов будет положение о ядерном оружии.

Что означает включение Беларуси в ядерную доктрину РФ, учитывая, что на территории Беларуси уже есть россияское ядерное оружие, и Минск выступает главным союзником Москвы в войне в Украине, - разбиралась DW.

РФ пойдет на любые меры, чтобы сохранить контроль над Беларусью

Гарантии безопасности, договор о которых Минск и Москва собираются скоро подписать, и так уже существуют. Они прописаны в военной доктрине Союзного государства, принятой в 2021 году. В ней отмечается, что члены СГ рассматривают "любые действия с применением военный силы, направленные против любого из государств, как посягательство на СГ в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств".

В действующей на данный момент ядерной концепции России от 2020 года также есть пункт о защите союзников, в том числе с возможностью применения ядерного оружия.

Теперь же Беларусь будет отдельно прописана в документе. Включение РБ в ядерную доктрину России свидетельствует об определенной десуверенизации Беларуси и означает, что страна включена в российскую национальную стратегию безопасности, считает эксперт Финского института международных отношений Григорий Нижников.

Григорий Нижников Фото: Privat

"То есть Беларусь сейчас является частью российской военной, военнополитической и внешнеполитической доктрины. Через цепочку договоров Россия показывает, что считает Беларусь уже своей частью - таким своеобразным субъектом федерации с особым статусом. Это также демонстрирует, что Россия будет готова пойти на любые меры, чтобы сохранить контроль над Беларусью", - говорит Нижников.

Отвечая на вопрос, зачем понадобилось изменение ядерной концепции именно сейчас, Нижников напоминает, что Путин уже раньше говорил, что стратегию нужно модернизировать: "А как модернизировать? Ну, вот можно добавить Беларусь, потому что других серьезных изменений там нет - Кремль и раньше угрожал Западу ядерным оружием".

Ядерной державой Беларусь на Западе не считают

Слова Владимира Путина об изменении ядерной концепции не воспринимают на Западе как что-то новое, объясняет литовский военный эксперт Дарюс Антанайтис, ведь о возможности ядерного удара в случае нападения на Россию Путин говорил и до начала полномасштабного вторжения в Украину. Появление Беларуси в ядерной концепции эксперт объясняет тем, что Лукашенко, вероятно, потребовал от Москвы каких-то гарантий, учитывая, что с началом войны в Украине Беларусь отдала значительную часть своих вооружений России.

"Лукашенко ведь все равно нужны какие-то гарантии, вот и привезли ядерное оружие (о размещении российского ядерного оружия в Беларуси стало известно в марте 2023 года. - Ред.). Однако сама Беларусь его использовать не может - и получается, что с новой концепцией Беларусь становится частью ядерного сдерживания России", - отмечает Антанайтис.

Эксперт также подчеркивает, что наличие ядерного оружия никак не делает Беларусь ядерной державой, ведь нужно еще иметь право им пользоваться. "Конечно, присутствие ядерного оружия в Беларуси для нас - еще одна задача о том, как нужно будет защищаться в случае войны. Но на Беларусь, да и на Россию, ведь никто нападать не собирается, чтобы ожидать ответных действий".

Россия де-факто получила военную базу в Беларуси

Военный аналитик Александр Алесин, который часто выступает с комментариями в госСМИ, не считает, что включение Беларуси в ядерную концепцию России как-то умаляет суверенитет страны - по его мнению, это лишь определяет порядок применения ядерного оружия. "Принципиально ничего не меняется, ведь ядерное оружие на территорию Беларуси уже завезено и определен порядок его применения". По утверждению Алесина, для применения ядерного оружия действует принцип "двух ключей", который предполагает одобрение и Владимира Путина, и Александра Лукашенко.

Алесин напоминает, что в мае 2024 года состоялись учения, на которых отрабатывалось применение ядерного оружия с территории Беларуси в рамках российских учений тактического ядерного оружия. "Есть мнение у наших польских соседей, что Путин блефует и на территории Беларуси никакого ядерного оружия нет. Но я так не думаю - слишком велика для Путина цена этого блефа. Все боевые части уже доставлены на территорию Беларуси и приведены в состояние, пригодное для применения в случае необходимости," - считает аналитик.

В наличии ядерного оружия на территории Беларуси не сомневается и Григорий Нижников, подчеркивая, что никакой новой информации о нем пока нет. "Главное, что мы должны отметить в этой связи, - Россия наконец получила де-факто свою военную базу в Беларуси, от чего Минск долгое время отбивался. Москва считает это своим стратегическим объектом".

Лукашенко не может сказать "нет" военным планам Кремля

Включение Беларуси в ядерную доктрину России можно рассматривать также и в контексте усиления военного сотрудничества стран. По некоторым данным, уже в конце 2024 - начале 2025 года в Беларуси пройдут совместные с Россией стратегические учения региональной группировки войск "Запад".

Александр Алесин Фото: DW/E. Daneyko

В 2022 году учения "Запад" в Беларусиприводились накануне начала полномасштабной войны России против Украины, что некоторые комментаторы расценили как прикрытие подготовки к нападению. Отвечая на вопрос о том, может ли Россия и в этот раз использовать Беларусь для эскалации в Украине, Алесин говорит, что в текущих условиях неожиданное нападение с территории Беларуси уже невозможно.

"На белорусско-украинской границе очень плохая местность, болотистая. А там, где можно пройти, Украина построила фортификационные сооружения. Украина готова к нападению, и я думаю, что Россия не будет бросать свои силы на верную гибель", - считает Алесин.

В свою очередь Григорий Нижников говорит, что от ядерной войны мир опредленно еще далеко, и Россия всерьез не готовится применять ядерное оружие. Вместе с тем он подчеркивает, что пока нельзя предсказать, как будет идти война в Украине в 2025 году.

"Я не думаю, что Россия будет снова задействовать территорию Беларуси, ситуация все же изменилась, и в этом отношении Москву устраивает статус-кво. Но нужно четко проговаривать, что в случае чего Лукашенко не сможет сказать "нет" и не участвовать в российских военных планах. Сегодня его используют как устрашение для Запада, а завтра, кто знает, могут и напрямую использовать в Украине", - считает Нижников.