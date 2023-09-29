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НАТО направит в Косово дополнительные силы

Жан Рофе
30 сентября 2023 г.

Усиление миротворческой миссии НАТО в Косово необходимо для стабилизации ситуации на севере региона, заявил генсек альянса Столтенберг. Он призвал стороны к диалогу.

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Миротворцы KFOR в Косово (фото из архива)
Миротворцы KFOR в Косово (фото из архива)Фото: Erkin Keci/AA/picture alliance

Совет НАТО разрешил направить в Косово дополнительные силы в рамках возглавляемой альянсом миротворческой миссии KFOR для стабилизации обострившегося конфликта с Сербией. "С мая мы усилили присутствие сил KFOR. Вчера Североатлантический совет одобрил привлечение дополнительных сил, чтобы ответить на текущую ситуацию", - говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, опубликованном в пятницу, 29 сентября.

В документе не уточняется, сколько именно человек и из каких стран будут направлены в Косово. Министерство обороны Великобритании сообщило, что передало НАТО командование над одним из батальонов Сухопутных войск ВС королевства. По данным ведомства, этот батальон уже прибыл в регион для давно запланированных учений.

Генсек НАТО призвал к деэскалации

Столтенберг призвал стороны конфликта приложить усилия для снижения напряженности. "Мы призываем все стороны к срочной деэскалации. Мы продолжаем призывать Белград и Приштину участвовать в диалоге при содействии ЕС, поскольку это единственный способ решить нерешенные проблемы и достичь решений, которые уважают права всех сообществ. Это ключ к прочной безопасности в Косово и стабильности в регионе", - говорится в заявлении.

Ситуация на севере Косово осложнилась в прошлые выходные. Власти Косово заявили, что полиция вступила в бой с 30 вооруженными сербами, которые в ночь на 24 сентября ворвались в косовскую деревню Банска и забаррикадировались в сербском православном монастыре. Трое нападавших и один полицейский были убиты.

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