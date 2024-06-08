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Напавшего на премьер-министра Дании арестовали на 12 суток

Алексей Волошинов
9 июня 2024 г.

39-летнего мужчину, который напал на Метте Фредериксен, заключили под стражу на 12 суток. Фредериксен получила незначительные травмы.

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен
Премьер-министр Дании Метте ФредериксенФото: Jeremias Gonzalez/AP/picture alliance

Суд в Копенгагене в субботу, 8 июня, приговорил напавшего на премьер-министра Дании Метте Фредериксен 39-летнего мужчину к 12 суткам лишения свободы. По данным местной полиции, в атаке не было политического мотива.

Сама Фредериксен, как указали в ее офисе, получила незначительные травмы. Она "в порядке, но шокирована инцидентом", - говорится в сообщении. Отмечается, что в день нападения, 7 июня, главу правительства доставили в больницу для обследования, а все официальные встречи в тот день были отменены.

Атака на Метте Фредериксен произошла в центре Копенгагена. Неизвестный мужчина ударил премьера Дании. Нападавшего удалось задержать на месте.

Нападения на политиков в Европе

В конце мая в Мангейме на юго-западе Германии ножевому нападению подвергся политик Михаэль Штюрценбергер (Michael Stürzenberger) из антиисламского движения Pax Europa. В результате инцидента также погиб 29-летний полицейский. Через несколько дней там же с ножом напали на кандидата от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на пост главы совета общины Хайнриха Коха (Heinrich Koch).

Ранее в ФРГ нападению подвергались другие политики. Так, в начале мая в один день были атакованы член Социал-демократической партии Германии (СДПГ), сенатор по вопросам экономики Франциска Гиффай (Franziska Giffey) в Берлине и неназванный политик в Дрездене.

15 мая несколькими выстрелами был ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Подозреваемый в покушении - 71-летний словацкий писатель Юрай Цинтула. Свои действия он объяснил несогласием с политикой правительства. 31 мая Фицо выписали из больницы.

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