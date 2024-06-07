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На премьер-министра Дании напали в Копенгагене

Алексей Волошинов
7 июня 2024 г.

Неизвестный мужчина ударил Метте Фредериксен на площади в старом городе. Его удалось задержать.

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен
Премьер-министр Дании Метте ФредериксенФото: THOMAS KIENZLE/AFP/Getty Images

В Копенгагене произошло нападение на премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Как сообщает местное издание Ekstra Bladet со ссылкой на ее канцелярию, в пятницу, 7 июня, неизвестный мужчина ударил ее в центре датской столицы.

В пресс-релизе говорится, что сама премьер-министр потрясена инцидентом, а злоумышленник задержан. Ekstra Bladet со ссылкой на источники пишет, что с Фредериксен все в порядке, но она "очень потрясена" произошедшим.

Нападения на политиков в Европе

В конце мая в Мангейме в ФРГ ножевому нападению подвергся политик Михаэль Штюрценбергер из антиисламского движения Pax Europa. В результате инцидента также погиб 29-летний полицейский Рувен Л. Через несколько дней там же с ножом напали на кандидата от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на пост главы совета общины Хайнриха Коха (Heinrich Koch).

Ранее в ФРГ нападению подвергались другие политики. Так, в начале мая в один день были атакованы член Социал-демократической партии Германии (СДПГ), сенатор по вопросам экономики Франциска Гиффай (Franziska Giffey) в Берлине и неназванный политик в Дрездене.

15 мая несколькими выстрелами был ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Подозреваемый в покушении - 71-летний словацкий писатель Юрай Цинтула. Свои действия он объяснил несогласием с политикой правительства. 31 мая Фицо выписали из больницы.

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