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На депутата бундестага Кизеветтера совершено нападение

Евгений Жуков
1 июня 2024 г.

В Баден-Вюртемберге на депутата бундестага Родериха Кизеветтера возле агитационной палатки ХДС напал мужчина. По данным СМИ, это кандидат в депутаты местного совета.

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Христианский демократ Родерих Кизеветтер (фото из архива)
Родерих Кизеветтер (фото из архива)Фото: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Немецкий политик Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) подвергся нападению во время предвыборного мероприятия в городе Ален (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Как сообщила местная полиция, утром в субботу, 1 июня, возле агитационной палатки Христианско-демократического союза (ХДС) на Рыночной площади Алена 55-летний мужчина начал оскорблять депутата бундестага от ХДС Кизеветтера, затем напал на него и повалил на землю. Политик получил легкие травмы, медицинская помощь ему не понадобилась.

"Я простоял там менее пяти минут, когда он подошел ко мне и закричал, назвав меня "разжигателем войны", - приводит местное издание Schwäbische.de слова Кизеветтера. - После этого он толкнул меня и свалил палатку, под которой мы стояли. Я не знал, кто это был, подумал, что мне нужна запись, и пошел за ним с мобильным телефоном. Увидев это, он подбежал, ударил меня и толкнул в высокую клумбу".

Мотив атаки пока неясен, сообщили в полиции, уточнив, что личность нападавшего ей известна. По данным Schwäbische, речь идет о кандидате в депутаты местного совета от нового избирательного списка "Die Herzschrittmacher" ("Кардиостимуляторы") Петере Бауре (Peter Baur).

Родерих Кизеветтер - один из наиболее ярых немецких сторонников предоставления Украине максимальной военной помощи. Он, в частности, призывал к тому, чтобы Запад взял на себя противовоздушную оборону в западной части Украины, а также к прямым поставкам Киеву из Германии ракет TAURUS.

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