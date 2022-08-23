Над Балтикой участились инциденты с военной авиацией РФ
Ольга Лебедева
55 мин. назад
С начала нападения России на Украину участились случаи противостояния НАТО военным самолетам РФ, заявил генеральный инспектор ВВС Германии. Российские самолеты приближались к воздушному пространству НАТО.
После начала полномасштабной войны РФ против Украины и на фоне роста напряженности в отношениях Москвы и НАТО возросло число инцидентов с участием российской военной авиации над Балтийским морем. "Да, мы определенно это замечаем, у нас больше инцидентов, как мы их называем", - заявил в эфире немецкого общественно-правового телеканала ZDF во вторник, 23 августа, генеральный инспектор военно-воздушных сил Германии (эта должность соответствует должности командующего ВВС. - Ред.) Инго Герхарц (Ingo Gerhartz).
По его словам, в ходе таких инцидентов российские военные самолеты приближались к воздушному пространству НАТО, после чего их перехватывали самолеты Североатлантического альянса. Последний случай произошел 19 августа, когда российский самолет-разведчик в сопровождении истребителей вылетел из Калининграда в регион над Балтийским морем. Вскоре в небо были подняты самолеты немецких ВВС, которые оставались на определенной дистанции от российских, сообщил генерал-лейтенант Герхарц.
Он подчеркнул, что полеты военных самолетов РФ в международном пространстве не нарушают никаких норм, однако НАТО подает сигналы, что границы ее воздушного пространства - это "красная черта", пересекать которую российским самолетам нельзя.
С начала августа Германия вместе с Венгрией и Италией патрулирует воздушное пространство стран Балтии в рамках миссии НАТО Baltic Air Policing. В эстонском Эмаре дислоцированы пять истребителей Eurofighter Typhoon, которые круглосуточно находятся в состоянии боеготовности. Ожидается, что к ним присоединятся испанские истребители. Еще один отряд экстренного реагирования немецких ВВС размещен в федеральной земле Нижняя Саксония. При этом новые контингенты заменили бельгийские, французские и испанские подразделения, которые патрулировали регион с апреля.
Союзники по НАТО охраняют по ротации небо над Балтией с тех пор, как в 2004 году Эстония, Латвия и Литва вступили в альянс. У этих трех государств нет собственных истребителей. В рамках миссии НАТО истребители поднимаются в небо, если чужие самолеты не соблюдают правила полетов или не выходят на связь с авиадиспетчерами. "Самолеты быстрого реагирования НАТО готовы взлететь в течение нескольких минут, чтобы перехватить любой самолет, который может угрожать воздушному пространству союзников", - заявили в альянсе.