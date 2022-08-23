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Немецкие самолеты Eurofighter Typhoon в воздушном пространстве ЭстонииФото: picture-alliance/dpa/A. I. Bänsch
КонфликтыГермания

Над Балтикой участились инциденты с военной авиацией РФ

Ольга Лебедева
55 мин. назад

С начала нападения России на Украину участились случаи противостояния НАТО военным самолетам РФ, заявил генеральный инспектор ВВС Германии. Российские самолеты приближались к воздушному пространству НАТО.

https://www.dw.com/ru/nad-baltikoj-ucastilis-incidenty-s-voennoj-aviaciej-rf/a-62896497

После начала полномасштабной войны РФ против Украины и на фоне роста напряженности в отношениях Москвы и НАТО возросло число инцидентов с участием российской военной авиации над Балтийским морем. "Да, мы определенно это замечаем, у нас больше инцидентов, как мы их называем", - заявил в эфире немецкого общественно-правового телеканала ZDF во вторник, 23 августа, генеральный инспектор военно-воздушных сил Германии (эта должность соответствует должности командующего ВВС. - Ред.) Инго Герхарц (Ingo Gerhartz).

По его словам, в ходе таких инцидентов российские военные самолеты приближались к воздушному пространству НАТО, после чего их перехватывали самолеты Североатлантического альянса. Последний случай произошел 19 августа, когда российский самолет-разведчик в сопровождении истребителей вылетел из Калининграда в регион над Балтийским морем. Вскоре в небо были подняты самолеты немецких ВВС, которые оставались на определенной дистанции от российских, сообщил генерал-лейтенант Герхарц.

Он подчеркнул, что полеты военных самолетов РФ в международном пространстве не нарушают никаких норм, однако НАТО подает сигналы, что границы ее воздушного пространства - это "красная черта", пересекать которую российским самолетам нельзя.

"НАТО сможет защитить Балтику"

Одновременно командующий ВВС Германии указал, что НАТО "при возникновении экстренной ситуации" сможет защитить безопасность балтийского региона от любых нападений. Он напомнил о запланированном вступлении в альянс Швеции и Финляндии, соблюдавших до сих пор нейтралитет, в результате чего у НАТО в этом регионе появятся дополнительные силы военной авиации.

С начала августа Германия вместе с Венгрией и Италией патрулирует воздушное пространство стран Балтии в рамках миссии НАТО Baltic Air Policing. В эстонском Эмаре дислоцированы пять истребителей Eurofighter Typhoon, которые круглосуточно находятся в состоянии боеготовности. Ожидается, что к ним присоединятся испанские истребители. Еще один отряд экстренного реагирования немецких ВВС размещен в федеральной земле Нижняя Саксония. При этом новые контингенты заменили бельгийские, французские и испанские подразделения, которые патрулировали регион с апреля.

Союзники по НАТО охраняют по ротации небо над Балтией с тех пор, как в 2004 году Эстония, Латвия и Литва вступили в альянс. У этих трех государств нет собственных истребителей. В рамках миссии НАТО истребители поднимаются в небо, если чужие самолеты не соблюдают правила полетов или не выходят на связь с авиадиспетчерами. "Самолеты быстрого реагирования НАТО готовы взлететь в течение нескольких минут, чтобы перехватить любой самолет, который может угрожать воздушному пространству союзников", - заявили в альянсе.

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