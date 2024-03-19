На "дочку" Первого канала составили протокол о ЛГБТ

В Таганский суд Москвы поступил протокол об административном нарушении АО "Первый канал. Всемирная сеть". Речь идет о демонстрации ЛГБТ-отношений без необходимой возрастной маркировки.

На дочернюю компанию российского Первого канала, отвечающее за зарубежное вещание, составили протокол о демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений с неправильной возрастной маркировкой. Протокол на АО "Первый канал. Всемирная сеть" поступил во вторник, 19 марта, в Таганский районный суд Москвы, пишет "Медиазона".

Максимальный штраф - 4 млн рублей

Как отмечает издание, повод для составления протокола по ч.2 статьи 6.21.2 КоАП не разъясняется. Максимальный штраф по этой статье, за нарушение которой часто штрафуют телеканалы и онлайн-кинотеатры, составляет 4 млн рублей.

Среди прочих штрафы по данной статье были назначены летом 2023 года порталу "Кинопоиск" за демонстрацию фильмов "Доктор Ти и его женщины", "Маленькая Италия", "Александр", "Любовь, Любовь, Любовь", "Римские расставания" и "Зильс-Мария" без требуемой маркировки.

В декабре 2022 года в РФ приняли закон о полном запрете "пропаганды" ЛГБТ, педофилии и "смены пола". После этого книжные магазины и библиотеки стали убирать с полок книги, которые могут попасть под действие закона. В ноябре 2023 года Верховный суд РФ признал несуществующее "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил ее в России.

Смотрите также: