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На Запорожской АЭС произошел пожар

Роман Сулима
11 августа 2024 г.

Украина считает инцидент провокацией сил РФ, Москва обвиняет Киев в обстрелах. МАГАТЭ сообщило о предполагаемой атаке беспилотника на одну из градирен АЭС.

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Пожар на Запорожской атомной электростанции
Пожар на Запорожской АЭС (11 августа 2024 года)Фото: Ukrainian Presidency/Anadolu/picture alliance

На градирне Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), до сих пор контролируемой российскими войсками, в воскресенье, 11 августа, произошел пожар. Назначенный Кремлем "губернатор" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий обвинил в инциденте Киев. "В результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС", - написал он в своем Telegram. Он уточнил, что все 6 энергоблоков атомной станции по-прежнему находятся в режиме холодного останова и "угрозы парового взрыва и иных последствий нет", а также заверил, что радиационный фон вокруг ЗАЭС и города Энергодар находится в норме.

Официальный канал украинской НАЭК "Энергоатом" также подтвердил, что показатели по радиации в регионе находятся в норме. "Энергодар. Фиксируем из Никополя, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции", - говорится в сообщении компании. Там уточняют, что Россия "с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы и мира" и ожидают реакции от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что пожар на станции - "провокация или попытка вызвать панику в населенных пунктах на правом берегу Днепра". По его данным, военные РФ могли поджечь автомобильные шины в одной из градирен АЭС.

МАГАТЭ сослалось на российскую версию инцидента

"Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями сильного темного дыма, который шел из северной части территории ЗАЭС после многочисленных взрывов, прозвучавших вечером", - говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии в соцсети Х. Там же уточняют, что они получили "информацию от ЗАЭС о предполагаемой атаке беспилотника на одну из градирен, расположенных на площадке".

Месяц назад Генассамблея ООН потребовала вывести войска РФ с ЗАЭС

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о технической и физической безопасности ядерных объектов Украины, включая Запорожскую атомную электростанцию. Документ поддержали 99 стран, против проголосовали 9 делегаций и 60 - воздержались, сообщалось на сайте Генассамблеи 11 июля.

В документе отдельно содержится требования к РФ срочно вывести своих военнослужащих и другой несанкционированный персонал с ЗАЭС и незамедлительно вернуть станцию под полный контроль Украины.

Россию также призвали сотрудничать с МАГАТЭ пока станция не будет возвращена под полный контроль Украины, а также незамедлительно убрать все противопехотные мины, установленные по периметру территории ЗАЭС. Заместитель постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский назвал резолюцию "вредной, сильно политизированной и не имеющей ничего общего с ядерной безопасностью".

ЗАЭС находится в режиме холодного останова с 2022 года

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. После начала военного вторжения России в Украину она была захвачена российскими войсками и неоднократно подвергалась атакам беспилотников и обстрелам. Москва и Киев винят в них друг друга. В МАГАТЭ не раз подчеркивали, что на ЗАЭС происходит разрушение "всех столпов ядерной безопасности".

После захвата Россией Запорожская АЭС была обесточена не менее восьми раз из-за повреждения линий электропередачи за пределами ее территории. При блэкаутах возникает угроза для сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

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