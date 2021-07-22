 На Олимпиаде выявили еще 21 заражение коронавирусом | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 31.07.2021

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Коронавирус

На Олимпиаде выявили еще 21 заражение коронавирусом

Общее число заражений SARS-CoV-2 среди спортсменов и персонала, связанного с проведением Игр, возросло до 246 человек. В Японии продолжают критиковать организаторов.

Участник протеста против проведения Олимпиады в Токио

Участник протеста против проведения Олимпиады в Токио

Еще 21 случай заражения коронавирусом у людей, связанных с проведением XXXII летних Олимпийских игр, был выявлен за последние сутки. Об этом организаторы соревнований сообщают в субботу, 31 июля. Таким образом, общее число заражений в связи с Олимпиадой в Токио возросло до 246: 103 иностранца и 143 подданных Японии.

Олимпийские игры открылись и проходят на фоне массовых протестов, поскольку многие в стране связывают рост числа заражений коронавирусом, фиксирующийся на протяжении последних недель, с подготовкой к международным спортивным соревнованиям и их проведением. В свою очередь, правительство Японии отрицает связь Олимпиады с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. При этом в японской столице за последние 24 часа было зарегистрировано 4058 новых заражения, что является пиковым значением с момента проникновения инфекции в страну.

Статистика заражений коронавирусом в Германии

Тем временем в Германии, население которой составляет около 84 млн человек, по данным Института имени Роберта Коха (RKI) на утро 31 июля, суточный прирост заражений коронавирусом составил 2400 случаев. Это на 481 случай больше, чем в прошлую субботу, 24 июля. За последние 24 часа в стране скончался 21 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Таким образом, общее число заражений коронавирусом с начала пандемии в ФРГ достигло 3 769 165 случаев, 91 658 человек в стране скончались в связи с COVID-19.

Между тем в Германии все больше политиков поддерживают идею о том, что при введении или снятии карантинных ограничений следует руководствоваться не только статистикой случаев заражения за неделю на 100 тысяч жителей, но и другими факторами, в частности, загруженностью больниц и палат интенсивной терапии. Кроме прочих, такое мнение высказал 31 июля министр финансов ФРГ, вице-канцлер и кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц (Olaf Scholz) в интервью изданиям медиагруппы Funke. Благодаря высокой доле привитых в обществе, ситуация в Германии сегодня иная, нежели год назад, подчеркнул политик.

График прироста заражений в мире, Германии, России, Украине и Беларуси

Ситуация с коронавирусом в России

По статистике оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки в стране было выявлено 23 807 случаев заражения инфекцией и зафиксировано 792 смерти в связи с COVID-19. С начала эпидемии вирус в РФ обнаружен уже у 6 265 873 человек, общее число летальных исходов среди больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 в России достигло 158 563.

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    Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова


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